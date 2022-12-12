Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (7)

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2 İLÇEYE YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI MİKTARI DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'çok kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu Batı Akdeniz'de geceden beri etkili olan şiddetli yağış, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde hasara yol açtı. Finike ve Kumluca ilçelerinde, 2022 yılının en yüksek yağış miktarına ulaşıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; son 24 saatte Finike'ye 253.8, Kumluca'ya 207.8, Serik'e 128.1, Manavgat'a 100.5, Antalya kent merkezine 77.4, Aksu'ya 66.6 ve Kaş'a 57.16 kilogram yağış düştü. Yağışların kısmi olarak bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (DHASemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-12-12 09:41:29



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