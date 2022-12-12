Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da zihinsel engelli öğrenciler, okul bahçesinde sebze yetiştiriyor, kurulan barınaklarda ise tavuk ve tavşan besliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı RamazanHatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki özel öğrenciler, okul bahçesinde domates, biber ve patlıcan gibi sebzeler yetiştiriyor; tavuk, tavşan besliyor. Barınaklardaki hayvanlara su ve yem veren özel öğrenciler, aynı zamanda doğa ile iç içe bir eğitim alıyor. Okuldaki atölyelerde el sanatları, seramik boyama, dikiş, hediyelik eşya yapımı gibi eğitim alan öğrenciler, spor salonunda ise duyu gelişimlerine yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Orta ve ağır otizmli çocukların geldiği okulda 140 öğrenci eğitim görüyor.

'SERALARDA ÇOCUKLARIMIZ TOPRAKLA İLGİLENİYOR'

Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kala, kentte 32 özel eğitim okulunda 1376 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü anlattı. İl genelinde 465 özel eğitim alt sınıfında da 2 bin 52 öğrencinin eğitim aldığını dile getiren Kala, "İl genelindeki 3 bin 428 öğrencimizi uzman hosteslerimiz aracılığıyla servisle evden alıp, eğitim sonrasında ailelerine teslim ediyoruz. Orta ve ağır otizmli çocukların geldiği Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 140 öğrenci eğitim görüyor. 6 atölyemiz var. Atölyelerde öğrencilere kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim veriliyor. Hayvan barınağında çocuklarımız tavşan, tavuklarla birebir temas ediyor. Serada çocuklarımız toprakla ilgilenip, kişisel gelişimlerine fayda sağlıyoruz. Duyu bütünleme atölyelerinde çocuklarımızın komut alma, denge ve bireysel gelişimine katkı sağlanıyor. Spor salonunda öğrencilere, grupla çalışma, birlikte hareket etme gibi yetilerini artırmak için çalışmalar yapılıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2022-12-12 09:47:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.