Karagümrüklü Fabio Borini: Türkiye ligi kalite potansiyeline sahip



"Sahada 11 tane savaşçı ve lider lazım"

"Hep daha üzerine koymak gibi bir hedefim var"Mustafa AKIN Ali DANAŞ / Belek,(Antalya),(DHA) Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini, "Yerli oyuncu mantalitesi olarak çok fazla uluslararası değiliz ama bunu da gerçekleştirdiğimizde çok daha iyi seviyeye çıkacaktır Türkiye ligi. Ama dediğim gibi lig kalite olarak belli bir potansiyelde ve iyi de bir yüksek seviyede olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Karagümrük'te İtalyan futbolcu Fabio Borini, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen idman öncesinde konuşan Borini, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade ederek, "Herkes çalışmaya ve gelişmeye çok açık. Bunu yaptığımız 2 maçta gösterdik. Bu isteği ve doğru tutumu hazırlık maçlarında sahaya yansıttık" diye konuştu.

"TÜRKİYE LİGİ KALİTE OLARAK POTANSİYELLİ"

Türkiye liginin kalite potansiyeli bulundurduğunu dile getiren Borini, "Yerli oyuncu mantalitesi olarak çok fazla uluslararası değiliz ama bunu da gerçekleştirdiğimizde çok daha iyi seviyeye çıkacaktır Türkiye ligi. Ama dediğim gibi lig kalite olarak belli bir potansiyelde ve iyi de bir yüksek seviyede olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"HEP DAHA ÜZERİNE KOYMAK GİBİ BİR HEDEFİM VAR"

Gol krallığı ve bireysel performansı hakkında da konuşan Borini, "Hedeflerim tabii hep var. Hep daha üzerine koymak gibi bir hedefim var. Bunu da sahaya yansıtıyorum. Hep bir fazla gol, hep bir fazla mücadele ortaya koyma gibi takımı ve bizi yüceltecek şeyler hedefliyorum. Bize sahada 11 tane savaşçı ve lider lazım. Ben de hep bu mantalitede kendimi geliştirerek hedeflerimi yükseltiyorum" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fabio Borini'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN-Ali DANAŞ

2022-12-12 10:15:58



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