Andrea Pirlo: Ayrılan oyuncular hem benim hem de yönetimimizin tercihi



"Sol bek eksiğimizi Ocak ayında tamamlayacağız"

"Yarışmacı bir takımız"

"Türkiye'de çalışmaktan memnunum"

"Dünya Kupası sürprizlerle dolu"

"Ronaldo ile konuşmadım ama üzgünüm"Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/Belek(Antalya),(DHA) Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Kampta iki hazırlık maçı oynadık. İkisi de bizim gelişimimiz için bize önemli katkılar sağladı. Özellikle şu anda takımdaki atmosfer çok iyi. Bu atmosferi devam ettirip, ligde daha iyi olmaya çalışacağız" dedi.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılan oyuncuların hem kendisinin hem de yöneticilerin tercihi olduğunu vurgulayan Pirlo, "Ayrılan oyuncularımıza sezonun bu dönemine kadar verdikleri katkıdan ötürü teşekkür ediyoruz ama bu bir tercihti. Biz de tercihimizi bundan yana kullandık. Sol bek eksiğimiz var, bunu da Ocak ayındaki transfer döneminde tamamlayacağız. Kadro içinde bu bölgeye başka alternatifler de bulabiliriz" diye konuştu.

"YARIŞMACI BİR TAKIMIZ"

Takımdaki Türk kontenjan eksikliğine ilişkin yöneltilen soruya Pirlo şöyle yanıt verdi:

"Takımımızda 3 iyi Türk'ü de bulacağız. Onlar da bu şansı kullanıp forma giyecekler. Yarışmacı bir takımız, daha da yarışmacı olmak için eksik olduğumuz bölgeler stoper ve sol beke takviye düşünüyoruz. Hücumda yeterli bir kadromuz var. Üstüne Ljajic ve Feghouli gibi 2 hamle de geldi" şeklinde konuştu.

"TAKIMDAKİ ATMOSFER ÇOK İYİ"

Kampta 2 hazırlık maçı gerçekleştirdiklerini dile getiren Pirlo, "İkisi de gelişimimiz için bize önemli katkılar sağladı. Özellikle şu anda takımdaki atmosfer çok iyi. Bu atmosferi devam ettirip, ligde daha iyi olmaya çalışacağız. Alışma sürecinde ligdeki bazı şeyleri daha iyi anladık. Ligde genel bir savunma bekleyişi ve hızlı hücum taktiği var. Biz de bunu çok gol yiyerek bir şekilde anladık ve bunun üstüne de artık çalışıyoruz. Kendimizi buna daha çok adapte ettiğimizi söyleyebilirim. Ligde bulunduğumuz yerden tabi ki memnun değiliz. Daha iyisini yapabilirdik ama olmadı. Demek ki hatalar yaptık, bunları düzeltip daha iyiye gideceğimize inanıyoruz" dedi.

"DÜNYA KUPASI SÜRPRİZLERLE DOLU"

Türkiye'de çalışmaktan memnun olduğunu ifade eden Pirlo, Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo'ya ilişkin ise şunları söyledi:

"Katar'a geçmiş senelerde de gidiyordum, gelişen bir ülke ve organizasyon güzel gidiyor. Dünya Kupası sürprizlerle dolu gidiyor. Fas'ı tebrik ederim, en büyük sürprizi yaptılar. Diğer yarı finalistler beklenen takımlar. Ronaldo ile konuşmadım ama üzgünüm tabii, çünkü en büyük hedefiydi Dünya Kupası ama futbolda yenilgi ve kazanç var."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Andrea Pirlo'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN-Ali DANAŞ

2022-12-12 10:16:49



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