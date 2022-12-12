Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi

DHA

Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)İSTANBUL'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyince 2 saat havada kalıp, önce Konya'ya ardından Antalya'ya iniş yaptı.
Kentteki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.05'te uçması planlanan Anadolu Jet'in TK7540 sefer sayılı uçağı, önce rötar yaparak saat 22.20'ye ertelendi. Daha sonra saat 22.50'de kalkan uçağın pilotu, hava nedeniyle iniş yapamayıp, 2 saat havada kaldı. Havada birçok kez dönen uçak, saat 01.50'de Konya'ya iniş yaptı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 03.00'te havalanan uçak, saat 03.50'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın 5 saat süren bir yolculuk yaptığı bildirildi. Uçağın sorti yaptığı ve havada kaldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-12-12 10:50:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI, SEL BÖLGESİ KUMLUCA&#039;DA AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI, SEL BÖLGESİ ...
Burcu'nun balkondan düşerek ölümünde mahkeme yine 13 yıl hapis verdi
YEREL HABERLER Burcu'nun balkondan düşerek ölümünde mahkeme yine 13 ...
(Görüntülü) Andrea Pirlo: Takımdaki atmosfer çok iyi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Andrea Pirlo: Takımdaki atmosfer çok iyi
(Görüntülü) Karagümrüklü Fabio Borini: Türkiye ligi kalite potansiyeline sahip
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karagümrüklü Fabio Borini: Türkiye ligi ...
Andrea Pirlo: Ayrılan oyuncular hem benim hem de yönetimimizin tercihi
YEREL HABERLER Andrea Pirlo: Ayrılan oyuncular hem benim hem de ...
Karagümrüklü Fabio Borini: Türkiye ligi kalite potansiyeline sahip
YEREL HABERLER Karagümrüklü Fabio Borini: Türkiye ligi kalite ...
(Görüntülü) SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI -RÖP EKİYLE
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
(Görüntülü) SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
YEREL HABERLER Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (7)
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (6)
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, SERALAR SU ALTINDA KALDI -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE SEL ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039; NIN 2 İLÇESİ&#039;NDE SEL FELAKETİ-KUMLUCA&#039; NIN DRONE GÖRÜNTÜLERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA' NIN 2 İLÇESİ'NDE SEL ...
(Görüntülü) Antalya&#039;nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'nın iki ilçesinde sel ...
(Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ-KUMLUCA (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden ...
ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, SERALAR SU ALTINDA KALDI (4)
YEREL HABERLER ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER ...
(Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, SERALAR SU ALTINDA KALDI (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (4)
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden ...
Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.