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Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (8)

DHA

Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (8)


FİNİKE'DE SURİYELİ 4 ÇOCUK YARALANDI
Antalya'nın Finike ilçesinde aşırı yağış sonrası oluşan sel nedeniyle araçlar metrelerce sürüklendi. Kale Mahallesi'nde Suriyeli 4 çocuğun kaldığı ev yıkıldı. Komşuların yardımıyla kurtarılan çocuklar, hastaneye götürüldü. Çocukların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yıkılan ev kullanmaz hale gelirken, eşyalar sel sularıyla sürüklendi. Sel nedeniyle aynı mahallede yolun ortasında çukur oluştu. İlçede kanalizasyon çalışmaları sırasında dökülen mıcırlar da sel sularıyla birlikte ilçe merkezine kadar ulaştı.
SEL FELAKETİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR
Finike'den Kumluca ilçesindeki sel için bölgeye giden araçların sürücüleri kaza yaptı. FinikeKumluca kara yolunda Devlet Su İşleri'ne ait kamyon, önündeki kepçeye çarptı. Kepçenin kontrolünü kaybeden operatör, portakal satılan minibüse çarptı. Kazada minibüs kullanılmaz hale geldi, kamyon ve kepçede ise hasar oluştu. Portakal tezgahında kimsenin olmadığı öğrenildi. Kamyon şoförü ile kepçe operatörünün kazayı sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
'DAĞLARDAN KORKUNÇ BİR SEL GELDİ'
Demre ilçesinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Köşkerler, Beymelek ve Belören mahallelerinde zararın olduğu öğrenildi. Demre'yi Belören ve Çağman mahallelerine bağlayan kara yolunun yanı sıra bölgedeki ara yollar ulaşıma kapandı. Demre Belediyesi'ne bağlı ekipler, gece boyunca çalışma yaptı. Bölgede istinat duvarları yıkılırken, çok sayıda sera da sular altında kaldı. Belediye Başkanı Okan Kocakaya da çalışmalara eşlik etti. Kocakaya, "Dağlardan korkunç bir sel geldi. Önüne gelen yol, duvar, sera her şeye zarar verdi. Zararın boyutunu gündüz gözüyle tespit edebileceğiz. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" dedi.
Kumluca ilçesinde sel sularının çekilmesi sonrası balçık ve moloz yığınları ortaya çıktı. İş yerleri, evler ve araçlara dolan balçığın temizlenmesi için vatandaşlar kendi imkanlarıyla çalışma yaparken, iş makineleri de yol üzerindeki balçığı temizlemeye çalıştı. Kumluca'daki sel hasarının özellikle Gavur Deresi'nin ayırdığı Narenciye Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ve Eski Cami Mahallesi Halil Çıvgın Bulvarı ile bu bölgenin arka sokaklarında yoğun olduğu belirlendi.
'BİR TEK TORNAVİDA BİLE KALMADI'
Narenciye Mahallesi'nden Arzu Özensi, "Burası doktorun yeri. 'Ayaklarım kirli' diye kapıyı ben açtım. Yağmurun başladığını kocam haber verdi, arabaların sürüklenişini hep gördüm" dedi.
Süleyman Uğural, "Allah'a şükürler olsun, can kaybımız yok. Gece 03.00'e kadar sorun yoktu. Ne olduysa sonrasında oldu. Gelen sularla önce ağaç, otomobile sonra da dükkana giriyor. Verdiği zarar ortada, Kumluca'da en fazla bizim zararımız var. Bir tek tornavida bile kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyorum. 150 bin TL'den fazla zararımız var" diye konuştu.
Ramazan Aydoğmuş "Gece uyuduktan sonra uyanınca her yerin sularla dolduğunu gördüm. Sonra hemen eşimi kaldırdım ve 'evi su bastı' diyerek canımızı kurtardık. Kapıyı açınca sular hep içeriye girdi. Sular azalınca eve girebildik" dedi. (DHA)Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2022-12-12 11:15:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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