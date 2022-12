İYİ Parti Antalya İl Başkanı istifa etti; ilişki ve tehdit iddialarını reddetti

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da E.Ş. (32) adlı kadın, 3 yıldır ilişki yaşadığını ileri sürdüğü İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran'dan (65), 4 aylık hamile olduğu bebeğini aldırmak için tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İlişki ve tehdit iddialarını reddeden Başaran, "Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızla son bulması için her türlü teste rızam var. Siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm" dedi.

Antalya'da E.Ş. isimli kadın Konyaaltı ilçesindeki polis merkezine giderek, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran'ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Mehmet Başaran ile 3 yıldır ilişki yaşadıklarını, bu ilişkiden 4 aylık hamile olduğunu iddia eden E.Ş., Başaran'ın bebeğini aldırmak için kendisine baskı yaptığını, bu konuda tehdit ettiğini öne sürdü.

PARTİ ZARAR GÖRMESİN DİYE İSTİFA ETTİ

İddialar üzerine açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, "Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızla son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya, yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm. Bu soruşturmala sonucunda tüm kamuoyunda aklandığım zaman aktif siyasete devam edeceğim" dedi.

'SİYASİ SUİKASTTIR'

Mehmet Başaran'ın avukatı Şali Arslan, suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmediklerini ifade etti. Arslan, "Böyle bir tehdit suçu hiçbir şekilde söz konusu değildir. Asılsız iddia ve iftiralarda bulunan E.Ş. isimli kadının geçmişte de birçok suç kaydı olduğu sosyal medyaya da yansımıştır. E.Ş. isimli kadının beyanları iddia niteliğindedir. Ortada somut ve ispatlanabilir herhangi bir delil yokken, yargı kararı gibi kesin ve kati beyanlarda bulunup, kamuoyunu yanıltması tamamen siyasi bir suikasttır" diye konuştu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Şadi Arslan, "Müvekkilimin iddialarla alakalı her türlü biyolojik teste de rızası vardır. Suçlamalar isnatsız olup, müvekkilimin siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini zedelemek ve yıpratmak için yapılmış bir kumpastır. Biz de konu ile alakalı E.Ş. isimli kadın hakkında suç duyurusunda bulunduk. Son sözü yargı söyleyecek" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

