Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (9)



MUĞLA'DA BAŞLADI ANTALYA'YI VURDU

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketine yol açan yağışların ardından açıklama yaptı. Cuma gününden bu yana uyarılar yaptıklarını söyleyen Gültekin, "Orta Akdeniz üzerinden inen yağışlı bir sistemin özellikle batıda, Muğla'dan başlamak üzere bölgemizi etkilemesini bekliyorduk. Dün Muğla'da metrekareye 135 kilograma varan etkili yağışlar oluştu. Akabinde de akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın batı ilçelerinde yağış etkili oldu. Yağış özellikle dün gece Kumluca, Finike hattında etkili oldu, yer yer aşırı yağışa yol açtı. Bunun sonucunda da dere taşmaları meydana geldi" dedi.

SON 24 SAATTE 253 KİLOGRAM YAĞDI

Sabah saatlerinden itibaren yağışın Antalya merkezde etkili olduğunu ve metrekarede 45 kilogramı bulduğu ve doğu ilçelerine doğru yağışlı sistemin kaydığını anlatan Gültekin, "Finike'nin yüksek kesimlerinde Saklısu mevkiinde 253,8 kilogram yağış kaydedildi. Özellikle selin meydana geldiği Kumluca merkezde 207,8 kilogram yağış aldı. Finike merkezde 200,1 kilogram yağış görüldü. Bunlar çok ciddi yağışlar ve aşırı yağış kategorisinde. Dolayısıyla bu yağışlar bazı noktalarda dere taşmalarına yol açtığı içinde seller meydana geldi" diye konuştu.

YARIN AKŞAM İÇİN UYARI

Gültekin, bugün için batıda ciddi bir yağış beklentisi olmadığını, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise devam edeceği uyarısında bulundu. Gültekin, bugün akşam saatlerinde bölgeyi terk edecek olan yağış sisteminin ardından yarın akşam Antalya genelinde yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Doğu ilçelerde de yine 100 kilogram üzeri yağışlar bekleniyor. Yağışlı sistem, bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya'yı terk ediyor. Yalnız hemen akabinde yarın akşam saatlerinden itibaren de yeni bir yağışlı sistemin gelişini görebiliyoruz. Akşam saatlerinde yarın Kaş, Finike, Kumluca tarafları kuvvetli yağış almaya başlayacak, gece yarısından sonra Antalya merkez ve doğu ilçelerinin kuvvetli yağış sisteminin içerisine girmesini bekliyoruz. Yarınki yağışlarda ise 50 kilogram ve üzeri çok kuvvetli yağışlar bekliyoruz."

ARAZİLER SU ALTINDA KALDI

Sabah saatlerinde Antalya merkezden Aksu ve Serik ilçelerine doğru ilerleyen yağışlı sistemle oluşan kuvvetli yağmur nedeniyle Aksu ilçesinde de çok sayıda narenciye bahçesi ve arazi su altında kaldı. Yağışlar Antalya Havalimanı'ndaki uçuşları da kısmen etkiledi. Bazı uçuşların saatlerinde değişiklikler yaşandı. (DHA)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-12-12 11:29:24



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