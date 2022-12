Antalya´nın 2 ilçesinde sel felaketi (12)- Yeniden

Tolga YILDIRIMAhmet İSTEKAdem AKALANAslı DURANRamazan SARIKAYALIMahir ÇEVİREN/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Derelerden taşan sular, park halindeki otomobilleri sürükledi, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi" dedi. İki ilçede okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

Kumluca ve Finike'de dün akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, iki ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca'da yağmur ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı ile 3 dere taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler su altında kaldı. Cep telefonlarından ve belediye hoparlörlerinden `evlerinizden çıkmayın´ uyarısı yapıldı. Evlerde mahsur kalanlar için belediye personeli çalışma başlattı, AFAD´dan da destek istendi.

ARAÇLAR BİRBİRİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Yağış sonrası özellikle Eski Cami Mahallesi'ndeki Halil Şıvgın Bulvarı'nda ciddi zarar oluştu. Bulvarda yaklaşık 1 metre kadar yükselen sel suları nedeniyle çok sayıda iş yeri, apartmanların zemin ve giriş katlarını su bastı. Bulvar kenarında ve bağlantı yollarında park halindeki çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, iş yerlerinde bulunan dolaplar da sel sularıyla yola çıktı. Araçların birbirinin üzerine çıktığı görülürken, sel sularının getirdiği balçık iş yerleri ve evlere doldu. Bulvar gece saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlatılırken, iş yeri sahipleri de suyu tahliye etmeye çalıştı.

Derelerin taşması sonucu pek çok aracın denize sürüklendiği görüldü. Kumluca içerisinden geçen AntalyaKaş karayolu trafiğe kapatıldı. Araçlar köy yollarına yönlendirildi. Şehir dışından gelen araçların, ilçe merkezine girişine izin verilmedi. Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde sel sularının çekilmesi sonrası balçık ve moloz yığınları ortaya çıktı.

BAŞKAN KÖLEOĞLU: 50 YILDIR BÖYLE FELAKET YAŞANMADI

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin çalışamadığını söyledi. Başkan Köleoğlu, "Yağmur suları taşkınlara sebep oldu, zemin katlar ve araçlara zarar verdi. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar su altında kaldı. Çaba sarf etmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adına çok üzgünüm" dedi.

SURİYELİ 4 ÇOCUK KURTARILDI

Finike'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde de sel büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri su altında kalırken, araçlar selde sürüklendi. Sel sırasında bir evle beraber istinat duvarı yıkıldı. Kale Mahallesi'nde su basan evde ekipler tarafından kurtarılan Suriyeli ailenin çocukları Muhammed Emir Cezeri (4), Zuhey Cezeri (7), Halit Cezeri (9), Melek Cezeri (3) ve Rim Ibrahim (27), Finike Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocukların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Yıkılan ev ise kullanılamaz hale geldi. Aynı mahallede sel nedeniyle yolun ortasında çukur oluştu.

Selin vurduğu Kumluca ve Finike´de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

'DAĞLARDAN KORKUNÇ BİR SEL GELDİ'

Şiddetli yağış, Demre ilçesinde de hasara neden oldu. Köşkerler, Beymelek ve Belören mahalleleri, aşırı yağıştan olumsuz etkilendi. Köşkerler Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarları yıkıldı. Demre'yi Belören ve Çağman mahallelerine bağlayan karayolunun yanı sıra bölgedeki ara yollar ulaşıma kapandı. Beymelek Mahallesi'ni Yukarı Beymelek mevkisine bağlayan ana yol ve ara yollar kapandı. Demre Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyunca kapanan yolları açma, sel sularını önleme çalışması yaptı. Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Dağlardan korkunç bir sel geldi. Önüne gelen yol, duvar, sera her şeye zarar verdi" dedi.

VALİ YAZICI VE BAŞKAN BÖCEK SEL BÖLGESİNDE

Sel nedeniyle valilikte kriz masası oluşturduklarını belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberindeki bürokratlarla Kumluca'da şiddetli yağış sonrası su basan cadde ve sokaklarda inceleme yaptı. Vali Yazıcı ile Başkan Böcek selde iş yeri, evi, serası zarar görenlerle görüşüp, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yazıcı, ilçede metrekareye 207 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Aşırı yağış nedeniyle Kumluca'nın ciddi manada sıkıntıya girdiğini dile getiren Vali Yazıcı, "Sabah 08.00'e kadar 400'e yakın ihbar geldi. Can kaybı söz konusu değil. Tarım arazilerinde ve ilçe merkezinde mağdur olan çok sayıda vatandaşımız var" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ekiplerin seraları incelediğini dile getiren Vali Yazıcı, Kavaklıkuyu Caddesi'nde mağdur esnafı ziyaret ettiklerini belirtti. Belediye ekiplerinin bodrum katlarındaki suların tahliyesi için çalışma yaptığını anlatan Vali Yazıcı, vatandaşların da iş yerlerindeki suları boşaltmaya çalıştığını ve temizlik yaptığını aktardı. Vali Yazıcı, "Ekiplerimizin hasar tespiti için iş yerleri, mağdur vatandaşlarımızın konutları ve araçlarla ilgili tespitleri en kısa sürede bitireceğiz. Akşama kadar bitirmeyi hedefliyoruz, olmazsa yarına biter" diye konuştu.

SU BASAN SERASINI KONTROLE GİDEN ÇİFTÇİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, şunları söyledi:

"Sadece 1 vatandaşımız daha önce bypass olan 78 doğumlu vatandaşımız su altında kalan serasına kontrole gittiğinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürülen vatandaşımız ne yazık ki vefat etti. Devletimiz yaraları saracak. İçişleri Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğini iletti. Gece 02.30'dan itibaren teyakkuz halindeyiz, kriz merkezlerimiz kuruldu. Takipteyiz, can kaybı olmaması sevindirici ama ciddi miktarda hasar gören yer ve mağdur vatandaşımız var. Büyük geçmiş olsun."

BAŞKAN BÖCEK: 2 İTFAİYE ARACIMIZ KAYBOLDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Mal canın yongası, can kaybımız yok ama her yer çamur. Her yer afet ile ilgili sıkıntı görmüş. Biz de 01.15 itibarıyla tüm ekiplerimiz, araç gereçle çalışmalara başladık. 25 itfaiye aracı, 38 iş makinesi, 10 kamyon yer aldı. Köprümüz yıkıldı. 2 itfaiye aracımız kayboldu. 167 personelimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Büyük afet üzgünüz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Belediyeye ait itfaiye araçlarının kurtarma çalışmasına giderken sele kapılıp sürüklendiği, çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Göksu Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan itfaiye araçları ise öğle saatlerinde kanalda bulundu.

AKSU´DA ARAZİLER SU ALTINDA KALDI

Sabah saatlerinde Antalya merkezden Aksu ve Serik ilçelerine doğru ilerleyen yağışlı sistemle oluşan kuvvetli yağmur nedeniyle Aksu ilçesinde de çok sayıda narenciye bahçesi ve arazi su altında kaldı. Yağışlar Antalya Havalimanı'ndaki uçuşları da kısmen etkiledi. Bazı uçuşların saatlerinde değişiklikler yaşandı.

MUĞLA'DA BAŞLADI ANTALYA'YI VURDU

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağışın ardından değerlendirmede bulundu. Cuma gününden bu yana uyarılar yaptıklarını hatırlatan Gültekin, "Orta Akdeniz üzerinden inen yağışlı bir sistemin özellikle batıda Muğla'dan başlamak üzere bölgemizi etkilemesini bekliyorduk. Dün Muğla'da metrekareye 135 kilograma varan etkili yağışlar oluştu. Akabinde de akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın batı ilçelerinde yağış etkili oldu. Yağış özellikle dün gece Kumluca, Finike hattında etkili oldu" dedi.

SON 24 SAATTE 253 KİLOGRAM YAĞDI

Sabah saatlerinden itibaren yağışın Antalya merkezde etkili olduğunu ve metrekarede 45 kilogramı bulduğunu, yağışlı sistemin doğu ilçelerine doğru kaydığını anlatan Gültekin, "Finike'nin yüksek kesimlerinde Saklısu mevkiinde 253,8 kilogram yağış kaydedildi. Özellikle selin meydana geldiği Kumluca merkezde 207,8 kilogram yağış aldı. Finike merkezde 200,1 kilogram yağış görüldü. Bunlar çok ciddi yağışlar ve aşırı yağış kategorisinde. Dolayısıyla bu yağışlar bazı noktalarda dere taşmalarına yol açtığı için de seller meydana geldi" diye konuştu.

YARIN AKŞAM İÇİN UYARI

Bugün için batıda ciddi bir yağış beklentisi olmadığını, Antalya'nın doğu ilçelerinde devam edeceği uyarısında bulunan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu ilçelerde yine 100 kilogram üzeri yağışlar bekleniyor. Yağışlı sistem bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya'yı terk ediyor. Yalnız hemen akabinde yarın akşam saatlerinden itibaren de yeni bir yağışlı sistemin gelişini görebiliyoruz. Akşam saatlerinde yarın Kaş, Finike, Kumluca tarafları kuvvetli yağış almaya başlayacak, gece yarısından sonra Antalya merkez ve doğu ilçelerinin kuvvetli yağış sistemi içerisine girmesini bekliyoruz. Yarınki yağışlarda ise 50 kilogram ve üzeri çok kuvvetli yağışlar bekliyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAhmet İSTEKAdem AKALANAslı DURANRamazan SARIKAYALIMahir ÇEVİREN

