Eşinin öldürdüğü Selver hemşire, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı



Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ISPARTA'da, eşinin tüfekle öldürdüğü hemşire Selver Bulut (48), memleketi Antalya'da toprağa verildi. Cinayet şüphelisi eşi Mustafa Bulut (66) tutuklandı. Selver Bulut'un kız kardeşi Sümeyya Bulut, cenazede, "Korkma ablacığım ben buradayım" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli, 2 çocuk annesi Selver Bulut ile eşi Mustafa Bulut, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada Mustafa Bulut, tüfekle eşi Selver Bulut'un başına ateş etti. Alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Bulut'un polisi arayıp eşini vurduğu ihbarıyla Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.

Kapıyı açmayan Mustafa Bulut uzun süre içeriden çıkmayınca polis, kapı camını kırıp eve girdi. Polis, Mustafa Bulut'u yatakta kendinden geçmiş halde, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Selver Bulut'un cansız bedeni, görev yaptığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Mustafa Bulut ise önce alkol kontrolü için hastaneye, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

CENAZESİ SERİK'E GETİRİLDİ

Hemşire Selver Bulut'un uzun süredir ilçede evde bakım hemşiresi olarak görev yaptığı ve hastalarıyla kurduğu iyi bağlarla tanındığı öğrenildi. Bulut'un cenazesi Eğirdir'deki işlemlerinin ardından dün akşam, daha önce görev yaptığı Serik Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi.

Bugün Serik Devlet Hastanesi'nde eski mesai arkadaşlarının da katılımıyla anılan Selver Bulut, önce Dikmen Mahallesi'ndeki babaevine, ardından Dikmen Merkez Mezarlığı'na getirilip burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, siyasi partilerin ilçe başkanları, Bulut'un yakınları ve sevenleri katıldı. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Selver Bulut'un kız kardeşi Sümeyya Bulut, "Korkma ablacığım, ben buradayım. Geldim ablam, seni görmeye geldim. Korkma sakın. İncecik kaldın sen korkma" diyerek ağladı.

Yakınlarının mezarı başına çiçek bırakıp dua ettiği hemşire Selver Bulut'un, Serik Devlet Hastanesi'nde organ nakli ve evde bakım hizmetlerinde görev yaptığı, organ nakli çalışmalarıyla takdir topladığı ve halk tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi. Selver Bulut'un eşi Mustafa Bulut ile akraba olduğu da belirtildi. Öte yandan ifadesinin ardından dün akşam geç saatlerde adliyeye sevk edilen Mustafa Bulut, çıkarılan sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-12-12 14:01:47



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