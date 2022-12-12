Beşiktaş, çalışmalarına Antalya'da devam ediyor

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ANTALYA,(DHA)Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm merkezinde kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan çalışmayla başladı. Dün oynanan Westerlo maçında forma giyen isimler salonda çalışma gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları ile başladıkları antrenmana; pas, taktik çalışması, şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2022-12-12 15:03:59



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