Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi (14)

VALİ YAZICI: HER ÇAĞRIYA ULAŞILDI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ilçesindeki sel felaketine ilişkin ekiplerin tüm çağrılara anında ulaştığını kaydetti. Vali Yazıcı, "Koordinasyon halinde çalışmalara başladık ve an itibarıyla ilçe merkezimizde sular çekilmiş durumda. Ortaköy ve Toptaş köylerimizin yollarındaki köprülerin yıkılmasından dolayı ulaşımda sıkıntılar yaşansa da belediye, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerimizin yoğun çalışmaları ile alternatif güzergahlarla ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Yaşanan yoğun yağış sonrası ivedilikle kriz masası oluşturduk. Vatandaşlarımızın tarım arazilerinde, seralarında, ev ve iş yerlerinde meydana gelen hasar tespit çalışmalarına gün içinde başlayacağız" dedi.

BAŞKAN BÖCEK: 10 KÖPRÜ AFETTEN ZARAR GÖRDÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike ilçesinde incelemelerde bulunup, ardından toplantı düzenledi. Toplantı sonrası DHA'ya konuşan Başkan Böcek, "Gece 01.15 sıralarında 473 ihbar alarak görevimize başladık. İtfaiyeye yapılan müracaatlar sonucunda hemen daire başkanı haber verdi ve Kumluca Belediye Başkanımızla görüştük ve bütün ekibimizi seferber ettik. Şu an ihbar sayısı 885'e ulaştı. 501 personelimizle 444 araç ve gerecimizle hep birlikte tüm birimlerimiz burada. Burada özellikle Toptaş Mahallemizde 2 köprü yıkıldı, Ortaköy'de 3 köprü yıkıldı ve 5'i de hasar gördü. Kısacası; 10 köprü bu afetten zarar gördü" dedi.

2 İTFAİYE ARACI SU ALTINDA KALDI

15 bin dekara yakın narenciye ve örtüaltı seranın hala su içerisinde olduğunu belirten Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2 araçla vatandaşımızı kurtarmaya gittiğinde su altında kaldı. Çocuklarımız kendini kurtardı. Şehir merkezimizde bütün esnafımızın bodrum katları suyla dolu. Kumluca Belediyesi'nin otoparkta 245 aracı, vatandaşlarımızın araçları ve belediyelerimiz araçları su altında. 250 kilograma yakın bir yağışın olması dolayısıyla kötü bir afet yaşadık" diye konuştu.

'SİYASET ÜSTÜ YARDIMLAŞMA'

Belediyelerin iş birliğiyle tüm kurum ve kuruluşların bu bölgede olduğunu aktaran Böcek, "Vatandaşların emrindeyiz. Vatandaşlarımızın yanında olup, tüm yaralarını çözeceğiz. Başka DSİ olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar burada. Bununla ilgili olarak bizim kendi birimlerimiz, üreticilerin tarımsal anlam ve sosyal yardımlaşmayla ilgili desteklerimizle hepsini çözeceğiz. Kısa zamanda iktidarı ve muhalefetiyle birlikte siyaset üstü yardımlaşmasını herkes yapıyor. Allah razı olsun teşekkür ederim" dedi.

'25 SENENİN EN FELAKET GÜNÜ'

Sel felaketiyle birlikte portakal bahçeleri de su altında kaldı ve ürünlerin büyük bölümü zarar gördü. İskele Mahallesi'nde oturan çiftçi Nedim Yüzbaşıoğlu (61), 25 senenin en felaket gününü yaşadıklarını anlattı. Bağ ve bahçede hiçbir ürün kalmadığını belirten Yüzbaşıoğlu, "Ahırlarımız, istinat duvarlarımız göçtü. Bahçelerimizde hasat zamanıydı. Selle birlikte felaket oldu. Dereler taştı. Köprünün üzerinden geçti. Bahçeler balçık ile doldu. Yaklaşık 60 santim yüksekliğinde balçık var. Kullanılamaz hale geldi. Ürünler telef oldu. Birazını hasat etmiştik. Fakat hasat edemeyenlerin ürünleri de mahvoldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAhmet İSTEKAdem AKALANAslı DURANRamazan SARIKAYALIMahir ÇEVİREN

