Antalya'da hortum, seralara zarar verdi

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde oluşan hortum, 10 dönüm çilek serasına zarar verdi. Hortum, cep telefonuyla görüntülendi.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi açıklarında saat 16.00 sıralarında yağışla birlikte hortum oluştu. Hızla ilerleyip karaya çıkan hortum başta çilek olmak üzere sebze ve meyve seralarının olduğu bölgeden geçerek bir süre sonra gözden kayboldu. Hortum, bölgedeki yaklaşık 10 dönüm çilek serasına zarar verdi. Seraların plastik örtülerini yırtan ve iskeletlerinin çökerten hortum, çileklerin de ziyan olmasına neden oldu.

Üretici Şaban Tilki, "Hortumda 4 dönüm kapalı çilek seram zarar gördü. Yan taraftaki komşularımla birlikte yaklaşık 10 dönüm zarar var" dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, hortum sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Çömezoğlu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-12-12 17:55:42



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