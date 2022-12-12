Galatasaray´da Muslera, Antalya kampına katıldı

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Rashica takımla çalışmalara başladı

ANTALYA,(DHA)Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya´nın Belek turizm bölgesinde kamp çalışmaları yapan Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 3 grup halinde 5´e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

RASHİCA TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılı ekipte; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı. Tedavilerine devam edilen Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan Uruguayla 2022 Dünya Kupası'nda görev yapan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Antalya'daki kampına katıldı ve bugün takımla yapılan antrenmanda yer aldı.

Galatasaray, hazırlık maçında yarın saat 18.00´de Lazio ile karşı karşıya gelecek.

DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2022-12-12 22:08:53



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