

İçişleri Bakanı Soylu; "Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon paralarına ve maddi varlıklarına el konulmuştur ki, bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır" dedi.DHA-Gündem Türkiye-Antalya

2022-12-13 09:28:16



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