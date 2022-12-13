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DHA

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İçişleri Bakanı Soylu; "Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon paralarına ve maddi varlıklarına el konulmuştur ki, bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır" dedi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya
2022-12-13 09:29:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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