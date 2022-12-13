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Bakan Soylu: Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu´nda 101 kişi gözaltına alındı

DHA

Bakan Soylu: Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu´nda 101 kişi gözaltına alındı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ekim ayında yapılan Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu´nun bu sabah 19 ilde ikincisinin düzenlendiğini belirterek, "Bu organizasyonu gerçekleştirilen ve Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon paralarına ve maddi varlıklarına el konulmuştur ki; bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır" dedi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle dün bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü binasında Antalya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Birimi'nde basın toplantısı düzenledi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yöneticilerinin katıldığı toplantıda Bakan Soylu, Halil Falyalı cinayeti sonrasında sanal bahis ve kumar operasyonlarıyla ilgili bugün sabah 19 ilde gerçekleştirilen yeni operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Dün geceden itibaren başlayan yağmurun etkisiyle sele dönüşen ve hayatı etkileyen Antalya'nın Kumluca, Finike ve diğer ilçelerinde önemli ölçüde gerek tarım arazilerimiz, gerek esnafımızın zararlarıyla karşılaşılan bir sel yaşamıştık. Bugün daha önce planladığımız bir operasyon söz konusuydu. Bunu kamuoyuyla paylaşmak için de Antalya Emniyet Müdürlüğü binasındayız" dedi.
KIBRIS, MALTA VE BALKANLAR
21'inci yüzyılın en temel sorunlarından birinin mali suçlar olduğunu belirten Bakan Soylu, "Özellikle sanal bahis, sanal kumar ve kripto dünyada paranın herhangi bir engele takılmadan ulaşmasına sebep teşkil etmektedir. Bu da özellikle hem sınırı aşan suçlarda hem mali suçlarda hem de organize suçlarda karşımızda kanun dışı ciddi altyapı oluşturmaktadır. Yani bu suçlardan elde edilen gelirler başka ülkelerde, başka ülkelere transferlerde çok rahat şekilde kullanılabilmektedir. Burada şunun altını çizmek durumundayım, özellikle dünyanın ekonomisi çok güçlü olan ülkeleri, sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar. Ve bu konunun maliyetlerini önemli ölçüde orta ölçekli ülkelerin üzerine yıkıyorlar. Ve bu konuları yönlendirdikleri alanlarda yine Balkanlar'dan, Malta, Kıbrıs'a kadar maalesef kendilerine dayanak teşkil ettikleri yerlerdir. Bu da bizim gibi ülkeleri ciddi şekilde etkilemektedir" diye konuştu.
ÖN OPERASYON EKİM'DE YAPILDI
8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturmaya Türkiye'de de başladıktan sonra birtakım verilere ulaşıldığını belirten Bakan Soylu, "Ulaştığımız veriler çerçevesinde hem KıbrısMalta hareketliliğini görebildik. MASAK'la beraber yaptığımız çalışmalar, ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda nisan ayından itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi ve Cumhuriyet savcılıkları kararıyla, ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
15 BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ
Ardından da yine bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon başlattıklarını açıklayan Bakan Süleyman Soylu, şu bilgileri verdi:
"Bu kapsamda özellikle bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ve esas itibarıyla menşei olarak Malta. Kurulan yasa dışı bahis sitelerinin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı. Yine oynayıcıların kendilerini tercih etmeleri için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayılarının artırıldığı. Yasa dışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyunlarına da sitelerde yer vererek, oynayıcı sayılarını genişlettikleri görülmüştür."
101 KİŞİ GÖZALTINDA
Bu operasyonda Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişinin sadece organizatör olarak tespit edildiğini belirten Bakan Söylu, "Bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon paralarına ve maddi varlıklarına el konulmuştur ki; bu daha bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101'i gözaltına alınmıştır. Ve inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek onları hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım, yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğrayacaktır" dedi.
KRİPTO PARAYLA AKTARILIYOR
Sanal bahis ve kumar paralarının naklinin yine tespit ettikleri kripto borsa sayesinde başka ülkelere aktarıldığından bahseden Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Bu operasyon uzun zamandır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Siber Suçlar Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen ve kendi alanında da önemli bir örnek olan ve bundan sonrada devam edecek bir operasyondur. Bu operasyonlardaki temel zorluk şudur; anında yakaladığınız sanal bahis ve kumar kripto varlık ve paraların başka ülkelere transferlerinde ancak anlık işlem yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Bu da suç gelirlerindeki çok az bir miktara el atabilmenizi gerçekleştirebiliyor. Oysa uzun zamandır izlenen bu operasyon çerçevesinde hem olayın menşei olan ülkeler, Malta dahil olmak üzere hem olayın koordine edildiği ülkeler Kıbrıs dahil olmak üzere KKTC ve Güney Kıbrıs da var muhakkak. Oralarda atılan adımlar ve yapılan organizasyonlar dahil olmak üzere hepsinin tespit edildiği, yapıldığı ve gerçekleştirildiği bir operasyon olarak nitelendirilmektedir."
MÜCADELE DEVAM EDECEK
Geçen ekim ayında başlatılan Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu'nun bu sabah başlayan ikinci aşamasının 19 ilde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Soylu, "İnşallah bundan sonra da Siber Suçlar bu konuda Türkiye'nin en başaralı operasyonlarından biridir, hem Siber Suçlar Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımız ve MASAK dahil olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle bu ağ, sanal bahis, sanal kumar ve aynı zamanda başka ülkelerden gerçekleştirilerek yapılan bu ağ milletimize, insanlarımıza çöreklenmiş önemli suç unsurlardan bir tanesidir. Gerek yargı gerek polis ve jandarma teşkilatlarıyla bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz ve bu mali suçlarla mücadelemizde sonuna kadar devam edilecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-13 10:03:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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