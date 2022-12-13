(ÖZEL) Gökhan İnler: Süper Lig'i kazanmak çok uzun ve taşlı bir yol

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Gökhan İnler: Süper Lig'i kazanmak çok uzun ve taşlı bir yol

DHA

(ÖZEL) Gökhan İnler: Süper Lig'i kazanmak çok uzun ve taşlı bir yol


"Mental ve fiziksel olarak iyiysem devam etmek isterim"
"Genel baktığımızda takımın içinde iyi bir bağ var"
"Her sene değerlendirme yapıyorum"
"Türkiye'deki gençlerin önünü açmak lazım"Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) Adana Demirspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Adana Demirspor'un şampiyonluk şansıyla ilgili, "Süper Lig'e çıktık. O da bir başarı. Büyük bir başarı. Ama tabii ki Süper Lig'i kazanmak çok uzun ve taşlı bir yol. Maç maç bakmak gerekiyor" dedi.
Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'nın Belek turizm bölgesinde devam eden Adana Demirspor'da takımın tecrübeli ismi Gökhan İnler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Antalya kampının kendileri için pozitif geçtiğini ifade eden 38 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Kamp baya yoğun ve iyi geçiyor. Şimdiye kadar iki maç oynadık. Tabii ki sonuçlara çok fazla odaklanmıyoruz. Ama genelde herkese şans tanındı. Herkes maçlarda süre aldı. Genel olarak baktığımızda güzel bir ortamımız var. Kamp sahaları iyi. Şu an öyle söyleyebilirim. Her şey pozitif gidiyor" diye konuştu.
"GENEL BAKTIĞIMIZDA TAKIMIN İÇİNDE İYİ BİR BAĞ VAR"
Takım içerisindeki birlik ve beraberliğe değinen Gökhan İnler, "Tabii bence baktığımız zaman hocamızın ikinci sezonu. İyi çalışıyor ve emek sarf ediyor. Hep birlikte oyuncularla beraber, herkes iyi çalışıyor. Genel baktığımızda takımın içinde iyi bir bağ var. Bir kulüp için bu lazım. Dediğim gibi Antalya'da hazırlığımızı iyi yapmalıyız. Zor bir süreç gelecek. Bir ayda kupayla beraber 6 maç oynayacağız. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Onun için herkes hazır olmalı" dedi.
"SÜPER LİG'İ KAZANMAK ÇOK UZUN VE TAŞLI BİR YOL"
Adana Demirspor'un lig şampiyonluğu şansını değerlendiren İnler, "Adana Demirspor ile ilk basamağı yaptık biliyorsunuz. Süper Lig'e çıktık. O da bir başarı. Büyük bir başarı. Ama tabii ki Süper Lig'i kazanmak, bunlar çok uzun ve taşlı yollar. Maç maç bakmak gerekiyor. Benim her zaman yaptığım gibi maçtan maça odaklanıp sezon sonunda bakmamız lazım. Şimdilik bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.
"HER SENE DEĞERLENDİRME YAPIYORUM"
Futboldaki geleceği hakkında yorumlarda bulunan İsviçreli oyuncu, "Futbolda son senelerim diyebiliriz. Ama ben şu an ona odaklanmıyorum. Ben genelde futbolumu seviyorum. Yani mental ve fiziksel olarak iyiysem devam etmek isterim. Tabii ki bu performans ya da mental olarak iyi olursam neden olmasın. Ama dediğim gibi şimdi önümüzde 6 ay kaldı. Bu zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Sonra her sene değerlendirme yapıyorum. Ona göre hayırlısı diyeyim" dedi.
"TÜRKİYE'DEKİ GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK LAZIM"
Napoli'nin şampiyonluk şansını ve Fenerbahçeli Arda Güler'in isminin İtalyan ekibiyle anılmasıyla ilgili de konuşan Gökhan İnler, "Napoli'de hemen hemen her hafta arkadaşlarımla görüşüyorum. Çünkü orada iyi bir kariyerim oldu. Napoli bu sene süper başladı. İnşallah böyle devam ederler. Çünkü bu şehrin, bu halkın şampiyonluğa ihtiyacı var. Bence bu sene onlar için iyi bir sene. Ama dediğim gibi futbolda her şey hemen değişebiliyor. Herkes konsantre olmalı. Bence bu sene güzel olacak diye düşünüyorum. Arda Güler ile ilgili ise ben olsam hemen kabul ederdim. Çünkü Napoli önemli ve iyi bir camia. Görüyorsunuz bir çok genç bu sene orada oynuyor. Sadece Arda için konuşmuyorum, Türkiye'deki gençlerin önünü açmak lazım. Böyle şanslar gelirse bence değerlendirsinler" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gökhan İnler'in açıklamaları
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN
2022-12-13 10:19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan ...
Avrupa'ya 10 milyon dolarlık Noel çelengi
YEREL HABERLER Avrupa'ya 10 milyon dolarlık Noel çelengi
Bakan Soylu: Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu´nda 101 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu´nda 101 ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da konuştu:
(Görüntülü) BAKAN SOYLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NDE AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
Antalya'daki selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'daki selden etkilenen alanlarda temizlik ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal ...
CANLI YAYIN
YEREL HABERLER CANLI YAYIN
Mehmetçik, Antalya'da afetzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Mehmetçik, Antalya'da afetzedeler için seferber oldu
Galatasaray´da Muslera, Antalya kampına katıldı
YEREL HABERLER Galatasaray´da Muslera, Antalya kampına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da selden zarar görenleri ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da selden zarar ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA HORTUM, SERALARA ZARAR VERDİ - (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA HORTUM, SERALARA ZARAR ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA HORTUM, SERALARA ZARAR VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA HORTUM, SERALARA ZARAR ...
(Görüntülü) ANTALYA KUMLUCA - BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA KUMLUCA - BAKAN SOYLU SEL ...
Galatasaray'ın Antalya kampı
YEREL HABERLER Galatasaray'ın Antalya kampı
Fenerbahçe, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
YEREL HABERLER Fenerbahçe, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi (15)
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi (15)
İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran görevinden istifa etti
YEREL HABERLER İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran ...
Antalya'daki hortum çilek seralarına zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'daki hortum çilek seralarına zarar verdi
İçişleri Bakanı Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kumluca'da incelemelerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.