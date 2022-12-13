Antalya'da selin yaraları sarılıyor (2)



'MAVİ BERELİLER' SEL BÖLGESİNDE

Antalya Kumluca'da yaşanan sel sonrası ekipler, balçıkla dolan sokak ve caddeleri temizliyor. Kent genelinde ilgili kurumlara bağlı ekipler, iş makineleri ile balçık temizleyip, yolları yıkıyor. İş yeri sahipleri de dükkanlarındaki su ve çamuru temizleyerek, zarar gören ürünleri dışarı çıkarıyor. Selden etkilenenlere askerler de yardım etti. Farklı kentlerden gelen 700 jandarma, iş yeri sahipleriyle dükkanları temizlerken, ürünleri taşımasına yardımcı oldu. Jandarma ayrıca yollarda temizlik çalışması yapıp, selin etkilerini azaltmaya çalıştı. Sel bölgesine gelen mavi bereli komando birlikleri de çalışma yürütüyor.

Öte yandan temizlik çalışmalarına gönüllüler de katıldı. İsmail Güngör, "Askerlerimizin görev almasına seviniyoruz. Selden sonra her yer çok kötü oldu. Komşularımızın durumu kötü. İş yerleri, seralara olanlardan dolayı çok üzgünüz. 700'den fazla askerimizin gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Allah razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAhmet İSTEKRamazan SARIKAYALI

2022-12-13 13:27:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.