Serik'teki hortumda serası yıkılan üretici: 4 dönümü yerle bir etti

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Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde oluşan hortum, 10 dönümlük serada hasara yol açtı; çilekler zarar gördü. Üretici Şaban Tilki, "Hortum, seralarıma zarar verdi. 4 dönüm seramı yerle bir etti" dedi.

Kadriye Mahallesi açıklarında, dün saat 16.00 sıralarında, yağışla birlikte hortum oluştu. Hızla ilerleyip, karaya çıkan hortum, sebze ve meyve seralarının olduğu bölgeden geçerek kayboldu. Hortum, 10 dönümlük serada hasara yol açtı; çilekler ise zarar gördü. Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu da seralarda inceleme yaptı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespitine başladı.

Üretici Şaban Tilki, "8 dönüm arazim var; dün sahilden gelen hortum, seralarıma zarar verdi. 4 dönüm seramı yerle bir etti. İçinde çilek mahsulümüz daha yeni turfandaydı. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Hortum önce benim ardından yan taraftaki komşularımın serasına girdi. Yaklaşık 10 dönüm zarar var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-12-13 13:54:10



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