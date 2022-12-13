Konyaspor hazırlık maçında MKE Ankaragücü´nü tek golle yendi

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/Belek,(Antalya),(DHA) Konyaspor, hazırlık maçında MKE Anaragücü´nü 1-0 mağlup etti.
Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya´nın Belek turizm merkezinde sürdüren Konyaspor ile MKE Ankaragücü, hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelede hakem İbrahim Güner düdük çaldı. Güner´in yardımcılıklarını Kadir Akıllı ile Ufuk Çelebi üstlendi. Mücadele, Amir Hadziahmetovic´in 84´üncü dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, sahaya; Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Kahraman, Guilherme, Amir, Soner, Bruno, Muric, Zymer ve Muhammet 11'ini sürerken, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise mücadeleye; Bahadır, Kevin, Uros, Nihad, Marlon, Tolga, Emre, Taylan, Pedrinho, Beridze ve Ali 11'i ile çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mücadeleden görüntüler
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN
2022-12-13 16:31:52
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