Meteoroloji'den Antalya'ya 'turuncu kod' uyarısı (2)

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YARIN 3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Meteoroloji'nin Antalya kent merkezi ve doğu ilçelerine 'turuncu kod' ile beklenen çok kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulunmasının ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde her kademedeki okullarda yarın 1 gün eğitime ara verildiğini açıkladı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14/12/2022 Çarşamba günü 1(Bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir." (DHA)Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-12-13 17:14:46



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