Antalya'da selin yaraları sarılıyor (3)

TARIM BAKANI SERALARI İNCELEDİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kumluca'da selden zarar gören tarım alanlarını inceledi. Seraları gezen Bakan Kirişci, üreticilerle görüştü. Dere yataklarını dronla inceleyen Bakan Kirişci, selin zarar verdiği ekili alanları gezdi. Bakan Kirişci daha sonra Finike ilçesine geçerek burada da selden zarar gören narenciye bahçelerini dolaşıp üreticileri dinledi.
KAPALI OTOPARK BOŞALTILIYOR
Kumluca'da su basan alanlarda tahliye çalışmaları da devam ediyor. Selde su dolan Kumluca Belediye binası altındaki otoparkta Ankara ve İzmir'den getirilen yüksek kapasiteli pompalarla boşaltma çalışmaları devam ediyor. 200 araç kapasiteli, 2 metre yüksekliğindeki otoparkta belediyeye ait 45 aracın su altında kaldığı belirtildi. Otoparkta belediyeye ait araçlar ile civardaki işletme sahipleri ve konutlarda oturanların otomobilleri ekipler tarafından çıkarılmaya başlandı. (DHA)
Tolga YILDIRIMAhmet İSTEKRamazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAhmet İSTEKRamazan SARIKAYALI
2022-12-13 17:16:31
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