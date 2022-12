Antalya'da selin yaraları sarılıyor (4)

CHP'DEN 'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN' TALEBİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP genel başkan yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP'li Antalya milletvekilleri, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile Finike, Konyaaltı, Muratpaşa ve Kemer belediye başkanlarının katılımıyla Kumluca ve Finike'de inceleme yaptı. Kumluca'da belediyenin otoparkının suyla dolu olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Ali Öztunç, "Maalesef makine parkurunun olduğu yer sel nedeniyle sıkıntıya girdi. Hiçbir makine kalmamış durumda. Bu da belediyenin elini kolunu bağlamış durumda. Buranın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerekir. Siyaset üstü bakarak burası afet bölgesi ilan edilmelidir. Partili partisiz, diye bakılmamalı. Eğer afet bölgesi ilan edilmezse buranın zararlarının karşılanması zor olacaktır. Biz CHP olarak yurttaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.

Kumluca'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini aktaran Seyit Torun da "Birçok sera su altında, üretici zor durumda. 15 bin dekar alan tamamen zarar görmüş durumda. Üreticilerin kredilerinin ertelenmesi, faizlerin silinmesi gerekiyor ve hibe kaynakları sağlanmalı. Antalya Türkiye'yi besleyen bir tarım kentiyse buradaki üreticilerin üretimleri çok kıymetlidir. Üreticimize destek olmamız lazım. Büyükşehir belediyemizin tüm ekipleri, evleri tek tek ziyaret ederek, zararların tespitini yapıyor. Yaraları sarmak için her türlü desteği vereceğiz. Ülkeyi yönetenlerin de burada alması gereken kararları alması gerekiyor. Biz bunların takipçisiyiz. Vatandaşımız yalnız değil, mağduriyetin giderilmesi için her türlü katkıyı sunacağız. Biz üstümüze düşen her türlü katkıyı sunacağız. Burada hayatı en kısa sürede normale döndüreceğiz" dedi. (DHA)Tolga YILDIRIMAhmet İSTEKRamazan SARIKAYALI/ ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAhmet İSTEKRamazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA)

2022-12-13 17:35:27



