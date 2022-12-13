Hatayspor, dar alan ve taktik çalıştı

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Namık Kemal KILINÇ / BELEK,(DHA) Hatayspor günü çift antrenmanla tamamladı.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya´nın Belek turizm merkezinde sürdüren Hatayspor, günü çift antrenmanla noktaladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı. Bordo-beyazlı ekip, akşam idmanında 5´e 2 top kapma çalışması da gerçekleştirdi.

Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik NAMIK KEMAL KILINÇ

2022-12-13 19:38:36



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