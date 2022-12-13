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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Antalyaspor'a ziyaret

DHA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Antalyaspor'a ziyaret


Büyükekşi: Antalyaspor'u tebrik ediyorum"Süper Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getiriyoruz"ANTALYA,(DHA)Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Fraport TAV Antalyaspor Kulübü ile devam etti.
TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, İdil Karademirlidağ Suher, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Ramazan Üçdan, Talat Papatya ve Murat Şahin'in de yer aldığı ziyarette, Antalyaspor'un Attila Vehbi Konuk Tesisleri'ni gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Nuri Şahin'in yer aldığı toplantıda, kırmızı beyazlı kulübün altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyelerini çalışmaları ve projelerinden dolayı tebrik eden Mehmet Büyükekşi, "Birçok Anadolu kulübüne rol model olacak işler yapmışsınız. Hepsi de altına imza atacağımız güzel projeler. Birçok kulübümüz, başta ekonomik olmak üzere çeşitli sıkıntılar yaşıyorlar. Galatasaray kulübümüzün başkanı Sayın Dursun Özbek, 'Bizim bu işin altında kalkabilmemiz için futbol dışında gelir getirecek projeler üretmemiz lazım' diyordu. Siz bunu başlatmışsınız ve epey de bir yol almışsınız. Tebrik ediyorum" dedi.
"SÜPER LİG KULÜPLERİNE AKADEMİ ZORUNLULUĞU GETİRİYORUZ"
utbol federasyonu olarak amaçlarının bir yandan futbolun marka değerini artırmak diğer taraftan da sürdürülebilirliği sağlayacak projeler üretmek olduğunu kaydeden Büyükekşi, "Bir ay önce aldığımız kararla Süper Lig kulüplerine altyapı yani akademi zorunluluğu getiriyoruz. Aslında bugünkü ziyaretimizin bir amacı da bu. Geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor, Giresunspor ve Galatasaray kulüplerimizi ziyaret ettik. Bugün de buradayız. Perşembe günü de Başakşehir kulübümüzü ziyaret edeceğiz. Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerimizin başkanları ile görüşüyorum. Onları da ziyaret edeceğiz. Daha sonra Anadolu kulüplerimizi ve öteki ayın ikinci haftasında Almanya, Belçika ve Hollanda daha sonra da İspanya, Portekiz ve İngiltere'yi ziyaret etmeyi planlıyoruz. Akademiyle ilgili yurt dışından şirketlerle görüşüyoruz. Hedefimiz yurt dışından transfer yapmak yerine yurt dışından antrenör yetiştirecek hoca getirmek. İnşallah bu projeye şubat ayında başlayabilirsek, 19 Süper Lig kulübünden 4 yaş kategorisine ayrılmış 20 hoca isteyip, bu 20 hocayı bir kısmı yüz yüze bir kısmı online olmak üzere 8 aylık bir eğitime tabi tutacağız. Bu hocaların eğitimi için kulüplerden para talep etmeyeceğiz. Federasyon karşılayacak. Daha sonra ise bu hocaların sigortalarını kulüplerin ödemesini isteyeceğiz ve net ücretlerini ise 6 ay boyunca federasyon olarak biz ödeyeceğiz. Altyapı konusunda kulüp olarak Antalyaspor'un ayrı bir vizyonu ve misyonu var. Ancak tüm kulüplerimizi altyapı organizasyonu olarak aynı noktaya getirmemiz gerekiyor. Bir kulüp çok aşağıda bir kulüp çok yukarıda olmaz. Bir orkestrasyon yapıp Futbol Federasyonu'nun da bu orkestranın şefi olması lazım. Orkestra şefi olmazsa ne olur. Çıkan ses kulaklarımızı tırmalar, ortaya bir kakafoni çıkar. Biz herkesin hoşuna gidecek bir melodi oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA
2022-12-13 20:28:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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