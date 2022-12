Metehan Baltacı: Hoca söyledikten ve formayı giydikten sonra hiçbir bahane önemli değil

"Lige çok iyi hazırlanıyoruz""Hocamız bize değer veriyor""Takım içinde ağabeyi ile küçüğüyle güzel bir ortam var"SERHAN TÜRK / MANAVGAT ANTALYA,(DHA)Galatasaray'ın 20 yaşındaki oyuncusu Metehan Baltacı, "Baran arkadaşımın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu. Isınmadan sahaya çıktım. Hoca söyledikten ve formayı giydikten sonra hiçbir bahane önemli değil. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım" dedi.

Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından genç futbolcu Metehan Baltacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baran Aksaka'nın karşılaşmanın hemen öncesinde sakatlanmasıyla mücadeleye11'de başladığını ifade eden Metehan Baltacı, "Bizim için güzel bir maç oldu. Aslında ben bugün oynamayacaktım. Baran arkadaşımın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu. Isınmadan sahaya çıktım. Hoca söyledikten ve formayı giydikten sonra hiçbir bahane önemli değil. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Daha önce milli takımda ve Galatasaray´ın alt yaş kategorilerinde orta saha oynamıştım. Uzun zamandır oynamıyordum ama en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştım. İyi oynadığımı düşündüm. Hocamıza da bana şans verdiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"LİGE ÇOK İYİ HAZIRLANIYORUZ"

Kampın iyi geçtiğini söyleyen Metehan, "Kamp süreci güzel geçiyor. Kendimizi lige çok iyi hazırlıyoruz. Hazırlık maçlarının kalitesi de belli. İyi takımlarla oynuyoruz. Bence sonuçtan bağımsız lige çok iyi hazırlanıyoruz. Maçlar güzel geçiyor. Çok pozisyona giriyoruz, maalesef kaçırıyoruz ama bunun mükafatını ligde alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZ BİZE DEĞER VERİYOR"

Teknik direktör Okan Buruk'un genç oyunculara değer verdiğini vurgulayan Metehan Baltacı, "Gençler olarak biz çok mutluyuz. Hocamız bize değer veriyor. Bize verilen bu değerin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Kendisi her zaman, `Ben sizin her zaman arkanızdayım. Siz yeter ki iyi olun.´ diyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"TAKIM İÇİNDE AĞABEYİ İLE KÜÇÜĞÜYLE GÜZEL BİR ORTAM VAR"

Takımdaki tecrübeli isimlerin genç oyuncularla çok ilgilendiğini dile getiren Metehan Baltacı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hepsi çok iyi insanlar. Mata, Mertens, Gomis bizimle çok ilgileniyor. Kendi mevkiimde Nelsson ve Abdülkerim ağabey her zaman doğru ve yanlışlarımızı söylüyorlar. Takım içinde ağabeyi ile küçüğüyle güzel bir ortam var. Zaten takımımız genç oluşmuştu. Artık birbirimize ısındık. Son maçlardaki başarımız da ortada. Lige çok iyi bir şekilde başlamak istiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

