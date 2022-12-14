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(ÖZEL) Fatih Karagümrüklü Levent Mercan: Pirlo beni sol bekte denemek istedi, ben de iyi oynadım  

DHA

(ÖZEL) Fatih Karagümrüklü Levent Mercan: Pirlo beni sol bekte denemek istedi, ben de iyi oynadım  


"Hocam nerede görev verirse en iyisini yapmaya çalışırım" 
"Hedefim Karagümrük ile sezonu daha üst sıralarda bitirmek" 
"Milli Takımda oynamak gurur verir" 
"Herkes çok iyi mücadele ediyor" 
"Bir gün o şans gelirse çok güzel olur"
"Takıma daha çok katkı vermek istiyorum"
"Pirlo'dan çok şey öğreniyorum" Ali DANAŞ / ANTALYA,(DHA)Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Levent Mercan, "Pirlo beni sol bekte denemek istedi, ben de iyi oynadım" dedi.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'nın Belek turizm merkezinde devam eden Fatih Karagümrük'te geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında ise bonservisiyle kadroya dahil edilen Levent Mercan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Hazırlık kampının oldukça iyi geçtiğini dile getiren Levent Mertcan, "Kamp çalışmaları çok iyi gidiyor. Herkes buraya pozitif geldi. Hazırlık maçı da çok iyiydi. İnşallah diğer iki hazırlık maçı da bizim için iyi olur. Herkes çok iyi çalışıyor. Herkes kampa yüzde yüzünü verdi. Çalışmalar ve takımdaki atmosfer çok iyi. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı. 
"HERKES ÇOK İYİ MÜCADELE EDİYOR" 
Takımın oyunu hakkında yorumlarda bulunan Mercan, "Biz çok pozitif bir oyun oynamak istiyoruz. Hocamız da zaten bizden onu istiyor. Herkes de çok iyi mücadele ediyor. Ofansif olarak çok iyi oyun oynamak istiyoruz" diye konuştu.
"HEDEFİM KARAGÜMRÜK İLE SEZONU DAHA ÜST SIRALARDA BİTİRMEK" 
Kırmızı-siyahlı ekipteki hedefleri hakkında da konuşan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şu an ki hedefim, Karagümrük ile sezonu daha üst sıralarda bitirmek. O potansiyel bizde var. Onu sadece sahaya yansıtmamız lazım. İnşallah bunu gösterebiliriz. Bundan eminim. Çok iyi bir kalite var. Herkes şu an çok iyi çalışıyor. Bunu da maçlarda göstereceğiz inşallah" şeklinde konuştu. 
"BİR GÜN O ŞANS GELİRSE ÇOK GÜZEL OLUR"
Milli Takıma davet edilirse gurur duyacağını ifade eden Levent Mercan, "Tabii ki gurur duyarım. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bir gün o şans gelirse tabii ki çok güzel olur" dedi. 
"PİRLO'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM" 
Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun efsanevi orta saha oyuncularından biri olduğunu, bunun kendisi için ayrı bir avantaj sağladığını dile getiren Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pirlo tanınmış bir isim. Futbolcu olarak herkes biliyor. Çok İyi bir oyuncuydu. Antrenör olarak da çok iyi. Takımdaki her oyuncu ondan bir şeyler alabiliyor. Herkesle ayrı ayrı konuşuyor. Bireysel olarak benim için tabii ki farklı. Kendisi de orta saha oyuncusuydu. Ondan çok şey öğreniyorum. Ama eminim ki herkes ondan bir şeyler öğreniyor." 
"TAKIMA DAHA ÇOK KATKI VERMEK İSTİYORUM"
Takıma daha fazla katkı vermek istediğine de değinen genç oyuncu, "Takıma daha çok katkı vermek istiyorum. Goller olsun, asistler olsun... Şu ana kadar hazırlık maçlarında 1 gol ve 1 asist yaptım. Onları inşallah ligde de görürüz. Takıma katkı vermek istiyorum. Mücadele etmek istiyorum" dedi. 
"PİRLO BENİ DENEMEK İSTEDİ VE BEN DE 'EVET' DEDİM" 
Caner Erkin'in takımdan ayrılışı sonrası hazırlık maçında sol bek pozisyonunda değerlendirilmesi hakkında da yorum yapan Levent Mercan, sözlerini şöyle noktaladı:
"Caner ağabey ayrıldıktan sonra hoca beni sol bek pozisyonunda denedi. Benim için fark etmiyor. Ben hoca ne isterse, nasıl takıma en iyi katkıyı verebilirsem o pozisyonda yardım etmeye çalışırım. Hazırlık maçında sol bek pozisyonunda ikinci yarı bir asist yaptım. Bence oynayabilirim. Takıma yardımcı olabilirim. Benim için hocaya ve takıma nasıl en iyi katkıyı verebilirsem, öyle oynarım. Pirlo beni denemek istedi ve ben de 'evet' dedim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Levent Mercan'ın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Antalya Ali DANAŞ
2022-12-14 10:22:56

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