7 geleneksel sanat, şiddete karşı buluştu

Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü'nden 10 kişilik ekip, dünyada yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 7 geleneksel sanatı bir araya getirip, 3 yılda 'tasavvuf' temalı 15 tablo oluşturdu. 'Dost ol da dostu gör' mottosuyla hazırlanan koleksiyon, kentteki 7 noktada sanatseverlerle buluşturulacak.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, 'Hz. Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında, tüm dünyadaki şiddet unsurlarına dikkat çekmek amacıyla 7 geleneksel el sanatını bir araya getirdi. 10 kişilik ekip; dokuma, ebru, tezhip, hat, minyatür, kat'ı ve cilt sanatlarını kullanarak 3 yılda 15 tabloyu tamamladı. 'Dost ol da dostu gör' mottosuyla yola çıkılan koleksiyon; 'Uyanış', 'Sabır', 'Düşün', 'Aşk', 'Sükun', 'Adalet' ve 'Hüzün' başlıkları altında toplandı. 7 geleneksel sanatla çalışılan tasavvuf temalı tablolar, Antalya'nın 7 farklı noktasında sanatseverlere sunulacak.

'DOST OL DA DOSTU GÖR'

Projenin detayları hakkında bilgi veren Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, "Projemiz ülkemiz ve dünyada yaşanan tüm şiddet unsurlarına dikkati çekmek amacıyla oluşturulmuştur. Mevlana'mızın 'Dost ol da dostu gör' sözü projemizin mottosu. Tüm şiddet unsurları geleneksel kadim sanatlarımızla birleşti. Alanya dokuma ipeğinin üzerine ebru, kat'ı, minyatür gibi sanatları ekleyerek tasavvufi sözlerin yer aldığı özel bir sergi oluşturduk" dedi.

HER TABLO FARKLI HİKAYE

Projenin ilmek ilmek özenle yapılarak 3 yılda tamamlandığını belirten Emine Erkal, her tablonun ayrı hikayesi olduğunu anlattı. Erkal, "Ebru ve dokuma kısımları birer yıl sürdü ve üzerine kat-ı sanatlar, minyatür ve tezhip bezemeleri de 6 ay gibi bir sürede 10 kişilik ekip tarafından tamamlandı. Bu sene Hz. Mevlana'nın 749'uncu vuslat yıl dönümü yaşanacak. 7-17 Aralık tarihleri arasında Antalya'mızın 7 özel noktasında her türlü şiddete dikkat çekmek amacıyla izleyiciye sunulacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-12-14 10:42:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.