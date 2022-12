(ÖZEL) Giresunsporlu Görkem Sağlam: Hedefim A Milli Takım 

"İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz"

"Hakan hoca bana çok şey kattı" Serhan TÜRK / ANTALYA,(DHA) Giresunspor'un genç orta saha oyuncusu Görkem Sağlam, "Almanya alt yaş kategorilerinde uzun süre forma giydim. Son olarak Türkiye Ümit Milli Takım için davet aldım. A Milli Takım'da forma giymeyi, oynamayı çok isterim" dedi.

Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına Antalya'nın Belek turizm merkezinde devam eden Giresunspor'da genç orta saha oyuncusu Görkem Sağlam, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yeşil beyazlı ekibin kamp çalışmalarını değerlendiren Sağlam, "Kamp hazırlıklarımız gayet iyi. Takım olarak çok iyi bir zaman geçirdik. Antrenmanlarda hocamızın isteklerini yapıyoruz ve ilerleme kaydediyoruz. Şartlar da gayet iyi, antrenmanlarımız da güzel geçiyor" diye konuştu.

"EN RAHAT OYNADIĞIM BÖLGE MERKEZ ORTA SAHA"

Merkez orta saha bölgesinde kendisini rahat hissettiğini ancak farklı bölgelerde de forma giyebildiğini dile getiren Görkem Sağlam, "Takımda farklı pozisyonlarda oynadım. Fenerbahçe maçında sağ bek, sonrasında 6 ve 8 pozisyonlarında da forma giydim. Umarım hocalarımın istediği katkıyı sağlayabilmişimdir. En rahat oynadığım bölge merkez orta saha. Farklı bölgelerde de forma giydim ve önemli olan takıma katkı vermem" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG TEKNİK YÖNDEN BAŞARILI"

Süper Lig'e sezon başı gelen Sağlam, "Adaptasyon sorunu yaşamadım. Hollanda ve Almanya Bundesliga 2'de forma giydim ve Süper Lig tekniksel yönden daha da başarılı. Sağlıklı kalmak ve daha fazla maç oynamak istiyorum" diye konuştu.

"A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEYİ ÇOK İSTERİM"

A Milli Takım'da forma giymek istediğini de sözlerine ekleyen 24 yaşındaki orta saha, "Almanya alt yaş kategorilerinde uzun süre forma giydim. Son olarak Türkiye Ümit Milli Takım için davet aldım. A Milli Takım'da forma giymeyi, oynamayı çok isterim" dedi.

"İRFAN CAN KAHVECİ VE HAMSİK'İ TAKİP EDİYORUM

Maçı iyi okuyan oyuncuları takip ettiğini belirten Görkem Sağlam, "İrfan Can Kahveci ve Hamsik'i takip ediyorum. O tarz oyuncuları seviyorum. Tekniği iyi ve maçı iyi okuyan oyuncuları takip ediyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKAN HOCA BANA ÇOK KATKI SAĞLADI"

Teknik direktör Hakan Keleş'ten de övgüyle bahseden orta saha oyuncusu, "Hakan hocam bana iyi şeyler öğretti. Teknik ekibe teşekkür ederim. Hakan hocanın futbol bilgisi ve Avrupa'ya yönelik bir bakış açısı var. Geldiğimden beri bana çok katkı sağladı" dedi.

"GALATASARAY'I VE FENERBAHÇE'Yİ YENDİK"

Takım olarak iyi maçlar çıkardıklarını belirten Görkem Sağlam, "Bu sezon deplasmanda Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi yendik. Büyük takımlara karşı iyi maçlar çıkardık. İyi puanlar aldık ve fazlasını da alabilirdik. Bu sezon başarılı geçecek" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE ANKARAGÜCÜ MAÇLARINDA İYİ OYNADIM"

Ligde kendi performansını da değerlendiren Sağlam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fenerbahçe maçında iyi oynadım. Ankaragücü maçında da iyi performans gösterdim. Önemli olan takım olarak iyi oyun ortaya koymak, kazanmak. O iki maçta da iyi bir oyun ortaya koydum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Görkem Sağlam'ın açıklamaları

