İhraç çiçekler Bulgaristan sınırında en az 40 saat bekliyor



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki kesme çiçek ihracatının genel ihracattan yüzde 60'lık pay aldığını belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, sınır kapısında Bulgaristan kaynaklı sıkıntılar yaşandığını aktararak, "Bazı TIR'ların 70 saat beklediklerini biliyorum. Ama genel olarak bakıldığında 40 saat en az bekleme süresi. Bu da 1,5 hatta 2 güne yakın bir rakam demek" dedi.

OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye'deki kesme çiçek ve süs bitkileri sektörüne ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, geçen yıl 147 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün, bugün itibarıyla 130 milyon doları aştığını söyledi. Yılmaz, 2021 gelirinin tutturulamayacağını belirterek, "Çünkü bu dönemde Avrupa'da ekonomik krizin daha derinleşeceği düşünülüyor. İnsanlar, bu yüzden harcamalarını koruma altına almış. Tabii ki de süs bitkileri denince akla lüks tüketim geliyor. Bundan dolayı ilk vazgeçilen sektörlerin başında geliyoruz. İhracatta bir miktar düşüş olacak. Ama totalde geçen yıla çok yakın rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

'SIKINTI TAMAMEN BULGARİSTAN'DAN KAYNAKLANIYOR'

Antalya'daki kesme çiçek ihracatının genel ihracattan yüzde 60'lık pay aldığını hatırlatan Yılmaz, dış mekan ve salon bitkileri ihracatında da İzmir, Sakarya, Mersin Adana gibi illerden yoğun ihracat olduğunu söyledi.

Bulgaristan'ın kendi iç sorunları nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki analiz laboratuvarında sıkıntılar olduğunu belirten İsmail Yılmaz, "Özellikle TIR'ların sınırda beklemesi, sektörümüze ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Bu sıkıntı, tamamen Bulgaristan'daki problemlerden kaynaklanıyor. Ticaret Bakanlığı'mız bu konuda çok aktif çalışmalar yapıyor. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Fakat sonuçta tam olarak bize bağımlı olmayan nedenlerden dolayı bu sıkıntı devam ediyor. TIR'larda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız arıyor. 56 saat diyenler var. Bazı TIR'ların 70 saat beklediklerini biliyorum. Ama genel olarak bakıldığında 40 saat en az bekleme süresi. Bu da 1,5 hatta 2 güne yakın bir rakam demek. İhracatta da raf ömrü olan bir ürün çiçek ve bizi olumsuz yönde etkiliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-12-14 11:27:09



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