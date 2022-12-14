

"İyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum"

"Dünya Kupası´nda istediğimiz oyunumuzu oynayamadık"

"Galatasaray büyük bir kulüp"

"Ali Yiğit takımın maskotu gibi"

"Bütünü oluşturup ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum"Mustafa AKIN Serhan TÜRK / Belek,(ANTALYA),(DHA) Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, "Napoli´den sonra Juventus´a gitmem olmazdı, orada uzun bir süre geçirdim. Buraya gelmemde Dursun Başkanımızın, Erden Başkan olsun Okan hocamız olsun çok büyük etkisi oldu" dedi.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Antalya´nın Belek turizm merkezinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray´da Belçikalı futbolcu Dries Mertens, açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası´nın çok kolay olmadığını ifade eden Mertens, "Fas, Kanada ve Hırvatistan ile oynadık. Grubumuzdaki iki takım da yarı final oynuyor. Biz eve geri döndük. Bundan dolayı da açıkçası çok mutluyum" dedi.

"İYİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Başka bir ülkeden gelerek yeni bir lige başlamanın çok kolay olmadığını ifade eden Mertens, "Bunu anlamak gerekiyor ancak ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray geçen sene 13´üncü bitirdi. Onun üzerine 13 tane yeni oyuncu geldi ve hepsi farklı liglerden buraya geldiler. Fakat son oynadığımız maçlara baktığımız zaman iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. İyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI´NDA İSTEDİĞİMİZ OYUNUMUZU OYNAYAMADIK"

Dünya Kupası hakkında da konuşan Mertens, "Biz orada istediğimiz oyunumuzu oynayamadık. Bizim kendi hatamız. Oynadığımız takımlara baktığımız zaman güçlüydü ve yarı finale geldiler. Dolayısıyla baktığınızda bu bizim hatamız. Adapte olmak gerekiyor bu konuda. Şu açıdan zor olabilir, tam ligler başladı, lig ortasında Dünya Kupası´nı oynamak zor olabilir ama futbol hep değişiyor. Bunun için adapte olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY BÜYÜK BİR KULÜP"

Galatasaray´ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Mertens, "Büyük kulüplerin de genç oyuncuları vardır. Bizim de genç ve iyi oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Takım olarak biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yunus genç oyuncularımızdan. Yeni bir sözleşme imzaladı ve bunun da genç oyunculara örnek olup sözleşmeler imzalayacaklarına inanıyorum" dedi.

"NAPOLİ´DEN SONRA JUVENTUS´A GİTMEM OLMAZDI"

Mertens, Galatasaray´a gelmeden önce kendisine Juventus´tan da teklif gelmesinin sorulması üzerine, "Böyle bir teklif oldu. Benim için başka bir takıma gelmek çok zordu. Özellikle Napoli´den sonra Juventus´a gitmem olmazdı, orada uzun bir süre geçirdim. Buraya gelmemde Dursun Başkanımızın, Erden Başkan olsun, Okan hocamız olsun çok büyük etkisi oldu. Beni aradılar; `seni Galatasaray´a getirmek ve tekrardan olduğun konuma taşımak istiyoruz´ dediler. Ben de Galatasaray´ın Türkiye´nin en iyi takımı olduğunu bildiğim için ve bir önceki sene de 13`üncü bitirdiğini bildiğim için bu projeye evet dedim" diye konuştu.

"ALİ YİĞİT TAKIMIN MASKOTU GİBİ"

Okan Buruk´un oğlu Ali Yiğit´in takımın maskotu gibi olduğunu sözlerine ekleyen Mertens, "Hep bize destek oluyor. Geldiğinde her zaman kazanıyoruz ama olmadığı zamanlarda da ya beraberlik oluyor, ya da yeniliyoruz. Çok seviyoruz kendisini, şans getiriyor bize" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜNÜ OLUŞTURUP İLERİYE GİDEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mertens, son oynadıkları 3 maçta neler yapabileceklerini gösterdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Fakat bu kolay bir şey değil. 13 yeni oyuncu, ligi bilmiyor, bazıları buraya hazırlık yapmadan geldi. Ancak biz de bunların hepsini tamamlayıp, bütünü oluşturup ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Bizim kendi performansımızı sahaya yansıtıp bir kaç ay daha zamana ihtiyacımız var bu grubun bir yere gelmesi için. Geçen sene 13´üncü olarak bitiren bir takım ve bu sene birinciliğe oynayan bir takım. Bu bir anda gerçekleşecek bir şey değil. Biz antrenmanlarda elimizden geldiğince en üst seviyede bunun hazırlıklarını yapıyoruz. En iyi şekilde de bitireceğimizi düşünüyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mertens´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN Serhan TÜRK

2022-12-14 12:11:52



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