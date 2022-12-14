Galatasaray'da kamp çalışmaları sürüyor

Mustafa AKIN Serhan TÜRK/Belek,(ANTALYA),(DHA) Galatasaray, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya´nın Belek turizm merkezinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılılarda hazırlıklar devam ediyor. Sabah saatlerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. 8´e 2 pas ve top kapma çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN Serhan TÜRK
2022-12-14 12:33:04
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