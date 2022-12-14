Sel felaketinin yaşandığı Kumluca'da hale giren ürün, yüzde 90 azaldı



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinde seralar zarar görünce, toptancı haline giren ürün miktarı da azaldı. Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUM-SEK-DER) Başkanı Rahmi Açıkyürek, afetten sonra hale giren üründe yüzde 90 azalma olduğunu ve bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "Belki 510 gün süreçte hasatları yapamayacağız ama diğer zarar görmeyen bölgeler üretime devam ediyor. Sofraları boş bırakmayacağız" dedi.

Kumluca ve Finike'de 11 Aralık günü akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, iki ilçede hayatı felç etti. Kumluca'da Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı ile 3 dere taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp, sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evleri su bastı. Sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 iş yeri hasar gördü.

13 BİN 210 DEKAR SERA ETKİLENDİ

Kumluca'da 16 mahallede 21 bin dekardaki örtü altı üretim alanının 12 bin dekarı selden etkilendi. Salur bölgesinde 6 arı yetiştiricisine ait 1000 arı kovanı selde zarar gördü. Hacıveliler'de 3 çiftçiye ait 38 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçede yaklaşık 3 bin çiftçinin serasında zarar ortaya çıktı. Finike'de 497 çiftçinin 1100 dekar, Demre'de ise 30 üreticiye ait 110 dekarlık alan ve 110 arılı kovan zarar gördü. Antalya genelinde 12 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinden çoğu domates ve biber ekili, 13 bin 210 dekar sera etkilendi.

'FİYATLAR OTOMATİK OLARAK YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİR'

Bölgede yaralar sarılmaya başlanırken, ürünlerin hasar görmesi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hali'ne giren sebze ve meyvede ciddi oranda azalma yaşandı. KUM-SEK-DER Başkanı Rahmi Açıkyürek, "Afetten zarar gören tüm bölge halkımıza ve tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Afetten önce halimize giren ürün ile afetten sonra giren ürün arasında yüzde 90 azalma olmuştur. Bundan dolayı mevcut talebin karşılanmaması nedeniyle fiyatlar otomatik olarak yükselişe geçmiştir" dedi.

'YARALARIMIZ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE SARILIYOR'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, sel felaketinde devletin bütün organlarıyla ilçede olduğunu belirterek, "3 bakanımız Kumluca'daydı. Büyükşehir Belediyemiz, çevre belediyelerimiz, AFAD, Karayolları, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri buradaydı. Yaralarımız çok hızlı bir şekilde sarılıyor. Çiftçilerimiz çok yoğun şekilde çalışıyor. Devletimizin desteğini esirgemediği takdirde biz üretmeye devam edeceğiz. Belki 5-10 gün süreçte hasatları yapamayacağız ama diğer zarar görmeyen bölgeler üretime devam ediyor. Sofraları boş bırakmayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

SELİN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Kumluca ilçesindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasının saat 02.21'de kaydettiği görüntülerde, olay günü selin gelişi ve önüne kattığı eşyaları sürüklemesi yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kumluca ilçesinde pazartesi gününe kadar eğitim-öğretime ara verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-12-14 14:44:13



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