Sel felaketinin yaşandığı Kumluca'da hale giren ürün, yüzde 90 azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel felaketinin yaşandığı Kumluca'da hale giren ürün, yüzde 90 azaldı

DHA

Sel felaketinin yaşandığı Kumluca'da hale giren ürün, yüzde 90 azaldı


Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinde seralar zarar görünce, toptancı haline giren ürün miktarı da azaldı. Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUM-SEK-DER) Başkanı Rahmi Açıkyürek, afetten sonra hale giren üründe yüzde 90 azalma olduğunu ve bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "Belki 510 gün süreçte hasatları yapamayacağız ama diğer zarar görmeyen bölgeler üretime devam ediyor. Sofraları boş bırakmayacağız" dedi.
Kumluca ve Finike'de 11 Aralık günü akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, iki ilçede hayatı felç etti. Kumluca'da Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı ile 3 dere taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp, sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evleri su bastı. Sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 iş yeri hasar gördü. 
13 BİN 210 DEKAR SERA ETKİLENDİ
Kumluca'da 16 mahallede 21 bin dekardaki örtü altı üretim alanının 12 bin dekarı selden etkilendi. Salur bölgesinde 6 arı yetiştiricisine ait 1000 arı kovanı selde zarar gördü. Hacıveliler'de 3 çiftçiye ait 38 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçede yaklaşık 3 bin çiftçinin serasında zarar ortaya çıktı. Finike'de 497 çiftçinin 1100 dekar, Demre'de ise 30 üreticiye ait 110 dekarlık alan ve 110 arılı kovan zarar gördü. Antalya genelinde 12 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinden çoğu domates ve biber ekili, 13 bin 210 dekar sera etkilendi.
'FİYATLAR OTOMATİK OLARAK YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİR'
Bölgede yaralar sarılmaya başlanırken, ürünlerin hasar görmesi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hali'ne giren sebze ve meyvede ciddi oranda azalma yaşandı. KUM-SEK-DER Başkanı Rahmi Açıkyürek, "Afetten zarar gören tüm bölge halkımıza ve tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Afetten önce halimize giren ürün ile afetten sonra giren ürün arasında yüzde 90 azalma olmuştur. Bundan dolayı mevcut talebin karşılanmaması nedeniyle fiyatlar otomatik olarak yükselişe geçmiştir" dedi.
'YARALARIMIZ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE SARILIYOR'
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, sel felaketinde devletin bütün organlarıyla ilçede olduğunu belirterek, "3 bakanımız Kumluca'daydı. Büyükşehir Belediyemiz, çevre belediyelerimiz, AFAD, Karayolları, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri buradaydı. Yaralarımız çok hızlı bir şekilde sarılıyor. Çiftçilerimiz çok yoğun şekilde çalışıyor. Devletimizin desteğini esirgemediği takdirde biz üretmeye devam edeceğiz. Belki 5-10 gün süreçte hasatları yapamayacağız ama diğer zarar görmeyen bölgeler üretime devam ediyor. Sofraları boş bırakmayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
SELİN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan Kumluca ilçesindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasının saat 02.21'de kaydettiği görüntülerde, olay günü selin gelişi ve önüne kattığı eşyaları sürüklemesi yer aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kumluca ilçesinde pazartesi gününe kadar eğitim-öğretime ara verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2022-12-14 14:44:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor hazırlık maçında Gaziantep FK'yı 2-1 yendi
YEREL HABERLER Hatayspor hazırlık maçında Gaziantep FK'yı 2-1 yendi
(Görüntülü) SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI KUMLUCA&#039;DA HALE GİREN ÜRÜN, YÜZDE 90 AZALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI ...
Gazipaşa'da polis ekipleri denetimler yaptı
YEREL HABERLER Gazipaşa'da polis ekipleri denetimler yaptı
(Görüntülü) ŞİDDETLİ YAĞIŞTA SİDE ANTİK KENTİ&#039;Nİ SU BASTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞİDDETLİ YAĞIŞTA SİDE ANTİK ...
Şiddetli yağışta Side Antik Kenti'ni su bastı
YEREL HABERLER Şiddetli yağışta Side Antik Kenti'ni su bastı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Antalya'da 5 yaş çocuklarda okullaşma hedefine ulaşıldı
YEREL HABERLER Antalya'da 5 yaş çocuklarda okullaşma hedefine ...
Eşinin öldürdüğü Şenay'ın annesi: Kızımı öldüreceğini söylemişti
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Şenay'ın annesi: Kızımı öldüreceğini ...
Galatasaraylı Mertens, takımın hala uyum sürecinde olduğunu belirtti:
YEREL HABERLER Galatasaraylı Mertens, takımın hala uyum sürecinde ...
Galatasaray'ın Antalya kampı
YEREL HABERLER Galatasaray'ın Antalya kampı
Galatasaray'da kamp çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Galatasaray'da kamp çalışmaları sürüyor
(Görüntülü) - İHRAÇ ÇİÇEKLER BULGARİSTAN SINIRINDA EN AZ 40 SAAT BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) - İHRAÇ ÇİÇEKLER BULGARİSTAN SINIRINDA EN ...
(Görüntülü) 7 GELENEKSEL SANAT, ŞİDDETE KARŞI BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 7 GELENEKSEL SANAT, ŞİDDETE KARŞI BULUŞTU
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini düğünde öldüren sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini düğünde öldüren ...
Dries Mertens: Napoli´den sonra Juventus´a gitmem olmazdı
YEREL HABERLER Dries Mertens: Napoli´den sonra Juventus´a gitmem ...
İki kanser türünü yenen genç kız, lösemili çocuklara "umut" aşılıyor
YEREL HABERLER İki kanser türünü yenen genç kız, lösemili çocuklara ...
İhraç çiçekler Bulgaristan sınırında en az 40 saat bekliyor
YEREL HABERLER İhraç çiçekler Bulgaristan sınırında en az 40 saat ...
Hakemi aldatmaya çalışan futbolcular uygulamayla tespit edilecek
YEREL HABERLER Hakemi aldatmaya çalışan futbolcular uygulamayla ...
Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olarak hayalini gerçekleştirdi:
YEREL HABERLER Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olarak hayalini ...
Büyük Taarruz'un kayıp şehitleri
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un kayıp şehitleri
(ÖZEL) Giresunsporlu Görkem Sağlam: Hedefim A Milli Takım 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Giresunsporlu Görkem Sağlam: Hedefim A Milli ...
7 geleneksel sanat, şiddete karşı buluştu
YEREL HABERLER 7 geleneksel sanat, şiddete karşı buluştu
Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına ...
(ÖZEL) Fatih Karagümrüklü Levent Mercan: Pirlo beni sol bekte denemek istedi, ben de iyi oynadım  
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fatih Karagümrüklü Levent Mercan: Pirlo beni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.