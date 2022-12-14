Hatayspor hazırlık maçında Gaziantep FK'yı 2-1 yendi

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/Belek(Antalya),(DHA) -Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Hatayspor´a 2-1 mağlup oldu.
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya´nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK ile Hatayspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 11´inci ve 21´inci dakikalarda Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gaziantep FK´nın tek golü ise 85'inci dakikada Lazar Markovic'ten geldi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya şu 11´le çıktı: "Günay, Kitsiou, Arda, Djilobodji, Hanousek, Merkel, Jevtovic, Maxim, Onurhan, Mustafa, Joao Figueiredo."
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 11'i ise şu isimlerden oluştu: "Abdullah, Sadık, Burak, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Musa, Varga, Muhammed,Saint-Louis, Bertuğ."
ŞENOL GÜNEŞ MAÇI İZLEDİ
Gaziantep FK ile Hatayspor arasında oynanan hazırlık maçını Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Mücadelenin oynandığı sahaya gelen Şenol Güneş, kendisine ayrılan yerde karşılaşmayı izledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mücadeleden görüntüler
-Şenol Güneş´in detaylarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN-Ali DANAŞ
2022-12-14 15:05:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.