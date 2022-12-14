Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti



ANTALYA, (DHA) Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas ve şut çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 14.00´te Giresunspor ile hazırlık maçı oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2022-12-14 19:18:51



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