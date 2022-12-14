Bakan Soylu, sel bölgesinde



Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde afetzedeleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önce selden zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Soylu, 45´i Kumluca Belediyesi'ne ait olmak üzere yaklaşık 245 aracın su altında kaldığı belediyenin kapalı otoparkına da inerek inceleme yaptı. Bakan Soylu, esnaf ziyaretinden sonra Kaymakamlık binasına geçerek afetin zararlarının giderilmesi için yapılan değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Soylu toplantının ardından ilçe merkezindeki Demirciler köprüsüne giderek, burada yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra Toptaş Mahallesi´ne geçen Bakan Soylu, sel nedeniyle yıkılarak kullanılamaz hale gelen Üzümler ve Toptaş köprülerinde inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güzören Mahallesi´nde 12 Aralık günü aşırı sağanak nedeniyle heyelan yaşanan bölgeyi inceledikten sonra akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-12-14 22:21:59



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