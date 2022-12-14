'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışmada R.A. (38) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Ömer Sert (41), yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli R.A.´yı olaydan 2 saat sonra suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5014 sokak üzerinde yaşandı. Sokakta 07 PU 887 otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Sert´in aracının önü, iddiaya göre daha önce kız meselesi yüzünden tartıştığı R.A. tarafından araçla kesildi. İkili arasında çıkan tartışma büyürken R.A., yanında taşıdığı tabancasını çıkardı, Ömer Sert ise otomobilden çıkıp kaçmaya başladı. R.A. koşarak takip ettiği Sert´e arkasından ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Sert kanlar içerisinde yığılırken, R.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sert'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sert´in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

POLİS 2 SAAT SONRA SUÇ ALETİYLE YAKALADI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından R.A.'nın kaçtığı yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi 2 saat sonra suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-12-14 23:53:00



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