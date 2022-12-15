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Sirtakide tabak kırma yerine Türk karanfili

DHA

Sirtakide tabak kırma yerine Türk karanfili


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, Yunanistan'da sirtaki sırasında tabak kırmanın yasaklanmasıyla kadınların başına çiçek dökülen bir eğlence türü geliştirildiğini, bu amaçla Antalya'dan bu ülkeye 5 milyon çiçek kafası ihracatı yapıldığını açıkladı. Yılmaz, bu yıl Noel kutlamaları için Avrupa ülkelerine 70 milyon dal kesme çiçek ihraç edildiğini de aktardı.
Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da, Avrupa'daki Noel kutlamaları için başta karanfil olmak üzere, milyonlarca dallık kesme çiçek sevkiyatı büyük ölçüde tamamlandı. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, Christmas sevkiyatlarının gayet iyi olduğunu belirterek, "Bu süreç içinde yaklaşık 70 milyon dallık satış yaptık, parasal olarak da 7 milyon dolar civarında bir rakam. Bu dönemde özellikle kırmızı, beyaz, mor ve bordo renklere yoğun taleple karşılaştık" dedi.
HOLLANDA İHRACATTA İLK SIRADA
Artık son sevkiyatların yapıldığını, ürünün şu ana kadar TIR'larla gönderildiğini, bugünden sonra ekstra sevkiyatların uçak kargoya verileceğini dile getiren Yılmaz, "Noel dönemi için Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine süs bitkileri sektörünün dağıtım merkezi konumundaki Hollanda'ya çok yoğun ihracat yapıldı. Ardından İngiltere, Romanya, Almanya gibi ülkelerden yoğun sipariş vardı. Kesme çiçekte en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz il Antalya. Neredeyse kesme çiçek ihracatının tamamı Antalya'dan gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.
TABAK KIRMA YASAKLANDI, ÇİÇEK DÖKÜYORLAR
Özellikle Yunanistan'ın son dönemde kendilerinden çiçek istediğini açıklayan Yılmaz, "Ama onlara diğer ülkelere sattığımız gibi değil, biraz daha farklı. Sadece çiçeğin kelle değimiz, kafa kısmını istiyorlar. Burada çiçekler kırılıyor ve gönderiliyor. Avrupa Birliği tabak kırma olayını yasakladığı için eğlence yerlerinde özellikle çiçek kullanılıyor. Bu kırılan çiçeklerin tüketimi eğlence yerlerinde gerçekleştiriliyor. Önceleri taverna dediğimiz yerlerde tabak kırılıyordu. Tabak kırmanın tehlikeli, insanlara zarar verebileceğinden dolayı AB, Yunanistan'a yasaklama getirdi" dedi.
5 MİLYON DAL ÇİÇEK KAFASI, 3 MİLYON DOLAR GELİR
Tabak kırma yerine Türkiye'den kelle karanfil alımına başlanıldığını aktaran İsmail Yılmaz, "Kadınların başından çiçeklerin döküldüğü bir eğlence yöntemi geliştirdiler. Kafa şeklindeki çiçek özellikle yılbaşı döneminde çok talep görüyor. Yaklaşık 5 milyona yakın dal çiçeğin sadece kafa kısımları olarak Yunanistan'a ihraç edildi. Gelir olarak da 3 milyon dolar. Bir sprey karanfilde 4-5 gonca olduğu için, yine normal dal hesabıyla aynı düzeyde gelir sağlanıyor" diye konuştu.
KRALİÇENİN ETKİSİ SÜRÜYOR
Eylül ayında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölümü sebebiyle o dönem ilk etapta 1,5 milyon dal ekstra talep beklerken, daha iyi düzeyde talep aldıklarını belirten Yılmaz, "Yaklaşık 2,5 milyon dallık satış gerçekleştirdik. Bu da o dönem için yaklaşık 3-4 milyon dolar seviyesinde ekstra ihracat gerçekleştirmemizi sağladı. Şu an ilk andaki gibi değil ama Noel yaklaştığında o tür şeylerin sektöre faydası oluyor. Çünkü insanlar kaybettiklerini, sevdiklerini de ziyaret ediyor. İlk andaki etki olmasa da bir miktar hala etkisi var diyebilirim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-15 09:21:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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