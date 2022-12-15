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Çevreyi kirleten otelin müdürüne 4 yıl 2 ay hapis

DHA

Çevreyi kirleten otelin müdürüne 4 yıl 2 ay hapis


Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelin yanındaki dereye kirli su bırakılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'çevreyi kasten kirletme' suçundan yargılanan sorumlu müdür H.A.'ya, itiraz yolu açık olmak üzere, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ta 2019'da Evrenseki Deresi'nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle bölgedeki otellerde araştırma yaptı. 5 yıldızlı otelin atık su arıtma tesisinden alınan numunelerdeki değerlerin, 'Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği' değerlerini aştığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce otele idari para cezası uygulandı, otelin sorumlu müdürü H.A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, otelden alınan suların incelenmesinde; standart kirlilik değerlerini aştığı, otele Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce idari yaptırım uygulandığı, sanığın alınan ifadesinde çevreyi kirletecek herhangi bir eylemde bulunmadıklarını ve kendilerine uygulanan cezayı ödediklerini söylediği anlatıldı. İddianamede, otelin sorumlu müdürü H.A.'nın 'çevreyi kasten kirletme' suçunu işlediği belirtildi. Manavgat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanığın cezalandırılması talep edildi. İddianameyi inceleyen mahkeme, yetkisizlik kararıyla dosyayı iade etti. İncelemenin ardından dosya, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
'BİLİRKİŞİ RAPORUNU KABUL ETMİYORUM'
İddianamenin kabul edilmesinin ardından yapılan duruşmada, tutuksuz sanık H.A. hazır bulundu. İfade veren H.A., "Söz konusu otelin işletme müdürüyüm. Çevreye karşı duyarlı bir insanım. Derenin renginin değiştiği zamanlarda 186'yı arayarak ihbarda bulundum" dedi.
Otelin inşasında, yağan yağmurun akıp gitmesi için kanal yapıldığını anlatan H.A., "Manavgat'ta yağmur çok yağdığı için sular bu kanaldan akıp dereye gidiyor. Otelin havuzu vardır. Havuzun kirlenen suyu değiştirilirken, atık sular ve çamaşırhanenin kirli sularının tamamı rögara gider. Kesinlikle dereyle bir bağlantısı yoktur. Dosyadaki bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim" diye konuştu.
'ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ'NDEN CEZA İSTEMİ
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcılık ise çevre kirliliğiyle ilgili kimya yüksek mühendisi, su ürünleri mühendisi ve çevre mühendisinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda; deşarj edilen akışkanların, yaşayan canlılar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine ve hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek nitelikte olduğunun belirtildiği ayrıca çevrede kalıcı etki yaratıp yaratmadığının bildirilemediğinin saptandığı aktarıldı. Savcı, esas hakkındaki görüşünde sanık H.A.'nın 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.
İTİRAZ YOLU AÇIK
Mahkeme heyeti, kararında, sanık H.A.'nın 'yaşayan canlılar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların ve bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek nitelikte çevreyi kasten kirletme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Sanığa, 7 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere, 4 yıl 2 ay hapis ve 4 gün adli para cezası verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-12-15 09:40:23

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