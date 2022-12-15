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(ÖZEL) Kayserispor'un milli futbolcusu Arif Kocaman: Çağdaş hocam bana güvendi  

DHA

(ÖZEL) Kayserispor'un milli futbolcusu Arif Kocaman: Çağdaş hocam bana güvendi  


"İyi bir çıkış yakaladık" 
"İlk maçıma çıkacağımı öğrendiğim gece uyuyamadım" 
"A Milli Takım hedefim tabii ki var" 
"İtalya ya da İngiltere'de oynamak istiyorum" 
"Çağdaş hocamın da stoper oynamış olması benim için büyük şans" 
"Aymeric Laporte'u çok beğeniyorum" İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Arif Kocaman, takımının Belek Turizm Merkezi'ndeki kampında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Kocaman, "Çağdaş hocam bana güvendi. Çalışmalarımız yerinde. Hazırlık maçı oynadık, kazandık. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Takım olarak iyi bir hava yakaladık ve aradan sonra bu oyunumuzu sürdürmek istiyoruz" dedi.  
Sakatlığını atlattığını belirten Kocaman, "6 hafta süren bir sakatlığım vardı ve kendimi yavaş yavaş toparlıyorum. Yüzde yüz hazır değilim ama kamp sonuna kadar hazır hale geleceğim. Çağdaş hocam bana güvendi ve ligde Antalyaspor maçında şans verdi. Bir anda Hosseini sakatlandı ve ben forma giydim. Süreç ani gelişti. Hocamı mahcup etmemek için elimden geleni yaptım. O'na teşekkür ederim" diye konuştu. 
"A MİLLİ TAKIM HEDEFİM TABİİ Kİ VAR" 
A Milli Takım forması giymek istediğini belirten Kocaman, "Ligde oynadığım 2 maç sonra Ümit Milli Takım'a çağrıldım. Bu benim hayalimdi ve ilk kez milli takıma çağrıldım. Sakatlanana kadar her şey iyi gidiyordu. Sabah milli takım açıklanmış ancak beni milli takım grubuna eklediklerini gördüm. Çok heyecanlanmıştım. A Milli Takım hedefim tabii ki var. Sakatlığımı toparlayabilirsem, hedeflerim için çalışmaya devam edeceğim. Göstereceğim performansla da milli takıma çağrılmak ve görev almak isterim" şeklinde konuştu. 
"İTALYA YA DA İNGİLTERE'DE OYNAMAK İSTİYORUM" 
Önceliğinin Kayserispor'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Kocaman, "Kayserispor'a hizmet etmek ve başarılar kazanmak istiyorum. Sonrasında Avrupa hedefim tabii ki var ama doğru bir planlama yapmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Daha çok İtalya'da forma giymek istiyorum ama Premier Lig'de de tabii ki oynamak çok isterim" açıklamasında bulundu. 
"ÇAĞDAŞ HOCAMIN DA STOPER OLMASI BENİM İÇİN ŞANS" 
Teknik direktör Çağdaş Atan'ın takımın genç oyuncularına çok iyi davrandığını belirten 19 yaşındaki stoper, "Çağdaş hocamın gençlere yaklaşımı çok iyi. Hocamın futbolculuk döneminde stoper oynamış olması benim için büyük şans. Ekibiyle biz genç futbolculara yaklaşımı çok güzel. Hocamdan bir şeyler kapmak, ondan bir şeyler öğrenebilmek benim için mutluluk verici" ifadelerini kullandı. 
"İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK" 
Sarı kırmızılı takımın ligde iyi bir hava yakaladığını belirten Kocaman, "Sezon başı transfer yasağı nedeniyle olumsuz bir durum vardı ama yeni gelen teknik ekip ve geçen sezonki kemik kadroyla iyi bir çıkış yakaladık. Verilen aradan sonra da bunun devam etmesini umuyoruz" dedi.  
"İLK MAÇIMA ÇIKACAĞIMI ÖĞRENDİĞİMDE GECE UYUYAMADIM" 
Süper Lig'de giydiği ilk maç öncesi heyecanını da anlatan Kocaman, "İlk maçıma çıkacağımı duyduğumda çok heyecanlandım. O gece geç uyudum. Maç başlayana kadar heyecanım devam etti ancak ilk topla buluşunca antrenmandaymışım gibi oynadım ama ilk maçım öncesi büyük heyecan yaşadım" diye konuştu. 
 "AYMERIC LAPORTE'U ÇOK BEĞENİYORUM" 
En beğendiği futbolcunun İspanyol futbolcu Aymeric Laporte olduğunu söyleyen Kocaman, "Birçok defans oyuncusunu takip ediyorum. Hepsinin oyunlarını izliyorum ve neler öğrenebilirim diye bakıyorum. Ama Aymeric Laporte'u çok beğeniyorum özellikle onu takip ediyorum" şeklinde konuştu.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Arif Kocaman'ın açıklamaları  
Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2022-12-15 11:09:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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