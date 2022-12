Alanyaspor - US Salernitana: 3-1

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) Dünya Kupası nedeniyle verilen arada ikinci ve son hazırlık maçını US Salernitana ile yapan Corendon Alanyaspor, İtalyan ekibini 3-1 yendi.

Alanyaspor, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası dolayısıyla verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi Alanyaspor bu kapsamda İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Turuncu-yeşilli ekip 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta ilk gol 9'uncu dakikada konuk ekip Salernitana'dan Bonazzoli'den geldi. Alanyaspor bu gole 29'uncu dakikada Ahmed Hassan 48'inci dakikada Efecan Karaca ve 9042'nci dakikada Doumbia ile karşılık vererek mücadeleyi 3-1 kazandı.

Alanyaspor, ilk hazırlık maçında mağlup olduğu Fenerbahçe'nin ardından US Salernitana maçını kazanarak devre arası kamp dönemini galibiyetle kapattı. DHA-Spor Türkiye-Antalya Engin Anak

2022-12-15 19:54:27



