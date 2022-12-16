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4 kırmızı kartın çıktığı maç sonrası saha karıştı

DHA

4 kırmızı kartın çıktığı maç sonrası saha karıştı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da U16 Ligi'nde 4 kırmızı kartın çıktığı maçta son dakikada gelen golle 1 puan elde edebilen deplasman takımının oyuncuları ile teknik heyet ve taraftarı, sahaya girip ev sahibi takımın oyuncularına saldırdı. Grup, kendilerini saha dışına çıkarmayı çalışan polisi iterek düşürdü. Polis biber gazı sıkarak grubu dağıttı.
Antalya'da geçen pazar günü Mustafa Çetinkaya Stadı'nda U16 Ligi 2. Grup'ta ikincilik hedefiyle mücadele eden Muratpaşa Belediyespor ile Park Antalya Gençlik Spor karşılaştı. Maçın ikinci yarısında futbolcuların birbirine sert müdahalesi sonrası çıkan tartışmada, hakem iki takımdan 2'şer futbolcuya kırmızı kart gösterdi. 1-0 geride olan ev sahibi Muratpaşa Belediyespor, bitime dakikalar kala skorda eşitliği sağladı. 1-1 sona eren maçın ardından hakem oyun alanından ayrıldı. Bu sırada deplasman takımından kırmızı kart gören oyuncular, teknik heyetin bir bölümü ve bazı taraftar, sahaya girerek yedek kulübesinde bekleyen ev sahibi takım oyuncularına saldırdı.
Sahaya giren grubu polis engellemeye çalıştığı sırada iki takım oyuncuları ve teknik heyet arasında arbede yaşandı. Ev sahibi takım oyuncularına ve teknik heyetine saldırmaya çalışan rakip takımın taraftarı ve oyuncularını yedek kulübesinden uzaklaştırmaya çalışan polis, olayların büyümemesi için sahaya takviye ekip istedi. Bu sırada taraftar ve rakip takım heyetinden bazıları polisi iterek düşürdü. Arbede sonrası polis biber gazı sıkarak grubun saha dışına çıkmasını sağladı. Muratpaşa Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti de saldıran grubun sahadan uzaklaştırılması sonrası polis gözetiminde stattan çıkarıldı.
Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, olaylar hakkında şunları söyledi:
"Geçen hafta takımımızın maçında iki takım futbolcuları arasındaki tartışmada hakem 2 taraftan da 2 oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Rakip 1-0 öndeyken takımımızın son dakikalarda attığı golle maç 1-1 bitti. Maç bittikten sonra karşı takımın antrenörü ile bizim antrenörler arasında sıkıntı yaşantı. Seyirci bizim oyunculara saldırmaya çalıştı. Polis durdurmaya çalıştı, biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Üzgünüz. Bizim takım oyuncularımız kulübede kaldı, o anda güvenlik sağlanamadı. Karşı tarafın oyuncuları ve taraftar polise müdahalede bulundu. Polis araya girmese grup, oyuncularımıza saldıracaktı. Karşı tarafın oyuncuları, seyircileri polisi itekleyip, düşürdü." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sahadaki arbededen
Polisin müdahalesinden
Polisin iteklenmesinden
Sahadan genel görüntü
Özcan Yılmaz röpDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-12-16 12:38:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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