Nuri Şahin: Dünya Kupası'nı Messi'li Arjantin'in almasını istiyorum

Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Dünya Kupası'nı, gösterdiği performanstan dolayı Messi'li Arjantin'in kazanmasını istediğini söyledi. Şahin, "Güzel bir final olsun ama Fransa 2018'de aldığı için Messi'nin de özellikle bu turnuvada sergilediği performanstan dolayı Arjantin'in almasını istiyorum" dedi.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sezona iyi başladıklarını, sonrasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Kırmızı beyazlıların genç futbol sorumlusu, "Hem skor anlamında hem bireysel anlamda en sorunlu sezonumuzdu. Bu sorun beklentimden uzun sürse de 6 haftalık kayıplardan sonra 3'te 3'le iyi bir şekilde çıktık. Keşke Beşiktaş maçını da oynasaydık" şeklinde konuştu.

"PANİKLEME OLMADI"

6 haftalık kaybedilen puanlardan sonra panik yaşamadığına dikkati çeken Şahin, "Geçen sezon aldığımız skorlardan dolayı beklentinin farklı olduğunu biliyordum. Panik değil ama uzun süre kaybetmeyince, sonrasında 6 haftalık döneme girdiğinde insan hem kendisini hem oyununu sorguluyor. Panikleme durumu olmadı. Biz oyunumuza ve takımımıza inanıyoruz. Panik yapıp her şeyi değiştirseydik belki de sonuç alamayacaktık. Biz yaptıklarımızın doğru olduğunu, bireysel hataları minimuma indirmek gerektiğini konuştuk. Onlar da elinden geleni yaptı ve 3'te 3 ile bitirdik" diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Takımının durumunu çok kötü görmediğini vurgulayan Nuri Şahin, "Kötü gittiğimiz zaman çok fazla bireysel hata yaptık. Üst üste gelmesi bizi puan ve skor anlamında geriye attı. Ligde en çok Galatasaray maçına üzüldüm. Çok iyi oynadığımız ve iyi hazırlandığımız bir maçtı. Performans anlamında benim hocalık dönemimde taktiksel anlamda en iyi hazırlandığımız maçlardan biriydi. Penaltıyı atsak belki çok farklı olurdu. O maça çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAKİ OYUNCULARA TEKLİF GELMESİ VE KONUŞULMASI YAPTIĞIMIZ İŞİ POZİTİF KILIYOR"

Takımın transfer tahtasının kapalı olduğuyla ilgili gelen soruya Nuri Şahin, "Transfer engelimiz var ve yönetimimiz ile başkanımız bu konuda çalışıyor. Bu sorun çözülecektir. Takımdaki oyunculara teklif gelmesi ve konuşulması yaptığımız işi pozitif kılıyor. İnşallah çok teklif gelir ve çok iyi yerlerde kariyerlerini sürdürürler. Bu sezon için çok 11'de oynayan ya da direkt düşündüğümüz oyunculardan göndereceğimiz oyuncu olacağını düşünmüyorum. Transfer tahtasını açmak için oyuncu gönderme durumunda olduğumuzu da düşünmüyorum. Kadrodan da memnunum. Gelen de giden de olabilir" dedi.

"LUİZ ADRİANO'DAN MEMNUNUM"

Takımın deneyimli forvet oyuncusu Luiz Adriano hakkında gelen soruya Şahin, şu cevabı verdi:

"Ben Luiz Adriano'dan memnunum. Geldiğinden beri hep birbirimize açık konuştuk. Çok profesyonel bir oyuncu, bugüne kadar çalıştığım en büyük profesyonellerden biri. Gol yollarında bu sene kaleye biraz uzak gözüküyor. Şanssızlığı da var. Galatasaray maçında penaltıyı atsa sezona golle başlayacak ve şanssızlığını kıracaktı. Ben onun antrenmanda özverisinden, maçtaki performansından gayet memnunum. Ben oyuncunun sadece gol atmasına bakmıyorum, Luiz Adriano gol atacak ama oyunumuza katkı vermesi lazım. Goller de gelecektir."

"HAJİ WRİGHT'A ÇOK SEVİNDİK"

ABD milli takımıyla Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyen forvet Haji Wright ile ilgili Nur Şahin, "Hepimiz çok sevindik. Beraber izledik ve onun adına çok mutlu olduk. Wright'ın hikayesi çok enteresan, bir sene önce bizim takımımızda oynamayan bir oyuncuydu. Tam bir sene önce onunla çok net bir görüşme yaptım. Ondan sonra kariyerini çok farklı bir noktaya taşıma yoluna geçti. Onu taçlandırdı, Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyordu. Açıkçası biz kadroya alınmasını çok beklemiyorduk. ABD Milli Takım hocasıyla Karagümrük maçından sonra görüşmem olmuştu. O görüşmeden çağrılacak diye bir izlenim almadım. Kadroya çağrılmasına çok sevindim, her maçta süre alarak golünü de attı. Hem kulübümüz için hem kendisi çok çok büyük bir değer oldu" diye konuştu.

"MESSİ'Lİ ARJANTİN'İN DÜNYA KUPASINI ALMASINI İSTİYORUM"

Nuri Şahin, Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasında gönlünün Arjantin'den yana olduğunu söyledi. Şahin, "Ben de Messi'nin kariyerinde Dünya Kupası'yla resmini görmek isterim. Ronaldo da Messi de inanılmaz seviyede. Oğlum Messi'nin kazanmasını hiç istemiyor. O Messi ile Ronaldo'nun kıyaslamasında Messi'nin bir adım önde olmasını istemiyor. İkisi aynı seviyede kalsın istiyor. Eşim tamamen Fas'ı destekledi. Güzel bir final olsun ama Fransa 2018'de aldığı için Messi'nin de özellikle bu turnuvada sergilediği performanstan dolayı Arjantin'in almasını istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE KUPASINI İSTİYORUZ"

Türkiye Kupası'nı çok istediklerini belirten Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Fikstürümüz çok zor ama kolay maç ve deplasman yok. Her maça inanılmaz kaliteli hazırlanmamız lazım. Manisa maçına da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Haftalardır onların maçlarını izliyoruz. Manisa maçında kadronun genişliğini kullanacağız. 7 günde 3 maç oynayacağız. Nakajima'nın hafif sakatlığı var. Alassane Ndao'nun tedavisi de devam ediyor."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞACAK"

Boffin'in futbolu bırakma kararı aldığını, onun yerine kaleci baktıklarını söyleyen Nuri Şahin, kendisiyle de anlaşmaya yakın olduklarını kaydederek, Alperen Uysal'dan da memnun olduğunu dile getirdi. Pro Lisans konusu hakkında gelen soruya Şahin, "Biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Lisansın olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu lisansı da alacağım. Şampiyonluk yarışı da çok kaliteli takımlar arasında gidiyor. Sayılmayan takımlar da var ve yarışın kızışacağından eminim. Şu an favori göstermek yanlış olur. Hepsinin artı ve eksileri var" yanıtını verdi.

"SİNAN GÜMÜŞ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

'Sinan Gümüş'ten memnun musunuz?' sorusuna Nuri Şahin, "Ben her oyuncumla açık olmaya çalışıyorum. Sinan Gümüş buraya 10-11 ay önce geldi. Hem o hem biz istediğimiz verimi alamadık. Bu konuda açık konuşuyoruz birbirimize. Yapması gerekenleri konuşuyoruz, onun düşüncelerine saygı gösteriyoruz. Tabi ki istediğimiz seviyede değil. İstediğimiz maç seviyesine gelemedi. Onun için de şu anki ara iyi geçti. Formayı ben al ver yapmamam herkesin benden formayı alması lazım" diye konuştu.

"KISITLAMALARIN FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Yabancı oyuncu konusunda kısıtlamalara karşı olduğunu dile getiren genç teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu konuda çok acı çeken bir hoca değilim çünkü kaliteli yerli oyuncumuz fazla. Yabancı oyuncu konusu tamam ama saha içerisindeki değişikliğe karıştığı zaman zorluklar yaşanıyor. Yabancı oyuncu konusuna karşı değilim ama kısıtlamaya karşıyım. Geçen sezon biz de sıkıntı yaşadık. Bir oyuncumuz sakatlandıktan sonra değişikliğe gitmek zorunda kalmıştık. Kısıtlamaların çok faydalı olduğunu düşünmüyorum." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

