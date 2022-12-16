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Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)Bu yıl 8'incisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı.

Golf severlerin heyecanla beklediği ve seçkin kulüplerin heyecanlı müsabakalarına ev sahipliği yapan Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası üç gün boyunca Carya ve National golf sahalarında gerçekleşecek. Taurus, Klassis, Kemer Country, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü ve İstanbul Golf Kulübü'nden oyuncuların katıldığı turnuva bugün başladı.

İş insanları Kıvanç Oktay, Beyhan Goldmann Benardete, Hasan Ceylan, Mehmet Dora, Mehmet Ziylan, Recep Turan, Ali Kızıldağ, Ali Şahin ve Tahir Telli gibi isimlerin yer aldığı turnuvaya Ankara Karya Golf Kulübü bu yıl ilk defa katıldı.

Turnuva 18 Aralık'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Turnuvadan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-12-16 14:32:23



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