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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pasaport vizesi biten Finlandiyalı, polisi görünce apartın çatısına çıktı

DHA

Pasaport vizesi biten Finlandiyalı, polisi görünce apartın çatısına çıktı


Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da apart otelde kalan ve yaklaşık 2,5 yıl önce pasaportunun vizesi biten Finlandiyalı Kari Petri Lassi (57), polisin geldiğini görünce eline elektrikli sinek öldürücü alıp çatıya çıktı.
Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Tabakhane Sokak'taki apart otelde meydana geldi. Burada kalan ve pasaportunun vize süresi 2,5 yıl önce biten Finlandiyalı Kari Petri Lassi'den uzun zaman haber alamayan apart sahibi Şeref Şimşek, kontrol için odaya gitti. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayan Şimşek, durumu polise bildirdi. Aparta gelen polisin pasaportunu görmek istemesi üzerine Lassi, eline aldığı elektrikli sinek öldürücüyle balkondan çatıya kaçtı. Yanına polisi yaklaştırmayan Lassi, bir süre bekledi. Ekipler, yaklaşmak isteyince bağıran Lassi, koşmaya başlayınca polis tarafından yakalanıp tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, Lassi'ye kelepçe takıp binadan indirdi ve polis merkezine götürdü.
'PASAPORTUNUN GÜNÜ DOLMUŞ'
Apart sahibi Şeref Şimsek, konuyla ilgili, "4 yıldır bende kalıyor. Geldiklerinde 2 erkek arkadaştı. Arkadaşı bu ayın başında Finlandiya'ya döndü ama bu dönmedi. Yaklaşık 2,5 senedir yüzünü görmüyordum. Odadan çıkmıyordu. Öldüğünden şüphelendik. Birkaç gün kapısını sabah akşam çalmama rağmen cevap vermeyince polisi aradım. Kapı kilidini kırdık içeriye girdik, yaşadığını öğrendik. Pasaportunun vizesi yaklaşık 2,5 senedir bitmiş. İçerisi de çöp haline gelmiş. Geceleri şarkı söyleyerek diğer müşterileri de rahatsız ediyordu. Hem pasaportunun günü dolmuş, hem de vizesi bitmiş" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-12-16 15:39:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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