Galatasaray, hazırlık maçında Toulouse´u mağlup etti

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Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaray, Antalya´daki son hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse´u 2-1´lik skorla mağlup etti.

Merdan Stadı´nda Galatasaray, hazırlık maçında Toulouse ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleye; Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Midtsjö, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis 11´iyle sahaya çıktı. Mücadeleden 2-1´lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 45+4´üncü dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis ve 60´ıncı dakikada serbest vuruştan Dries Mertens kaydederken, Toulouse´un tek sayısı 41´inci dakikada Rasmus Nicolaisen´den geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılaşmanın özet görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Antalya Serhan TÜRK

2022-12-16 19:18:53



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