

"Hedefimiz ligde şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak"

"Bugünün sevindirici yanı, uzun süre sakat olan Rashica oynadı"

"Burak Hoca ile maçtan sonra konuştuk, kendisinden özür diledim"

"Bunların Galatasaray'ı karıştırmak için kullanılması bizi üzüyor"

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hedefimiz ligde şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu hedefler doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Biz de geniş kadromuzla buna hazır olacağız" dedi.

Galatasaray, Antalya'daki son hazırlık maçında Toulouse ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine maçı değerlendirerek başlayan Okan Buruk, "Genel olarak iyi bir hazırlık maçıydı. Oyun anlamında dominant olan takım bizdik. Çok pozisyona giren, gol atmaya çalışan, 2-1'i yakalayan ve ondan sonra net pozisyonlar üreten, topa sahip olan bir takımdık. Sakatlıktan ve milli takımlardan dönen oyuncularımız bugün ilk defa süre aldı. Onların süre alması da bizim için çok önemliydi" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ LİGDE ŞAMPİYON OLMAK VE TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK"

Hedeflerinin ligde ve kupada şampiyonluk olduğuna değinen Buruk, "Ligin başlamasına çok az bir süre kaldı. Bugünkü oyun, ciddiyet ve konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Taraftarların bizden beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık, bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz ligde şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu hedefler doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Biz de geniş kadromuzla buna hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNÜN SEVİNDİRİCİ YANI, UZUN SÜRE SAKAT OLAN RASHICA OYNADI"

Oyuna sonradan giren oyuncuların performansına değinen Okan Buruk, "7 oyuncu da istekli girdi. Oyun anlayışımız, ne istediğimiz, ne çalıştığımız belli. Genel olarak bunları oturttuğunuz sürece giren çıkan bu anlamda diğerinin görevini devam ettiriyor. Hatta daha taze kan, daha diri oyuncular girdikten sonra oyuna net şekilde hakim olduk. Bugünün sevindirici yanı, uzun süre sakat olan Rashica oynadı. Sakatlık yok, en sevindiğimiz şey bu maçları sakatlıksız geçebilmek. Kazanarak kampı bitirdik. Güzel geçtiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BURAK HOCA İLE MAÇTAN SONRA KONUŞTUK, KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİM"

Maç içerisinde kızdığı bir pozisyon sonrası hakeme yönelik, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Ligde böyle, hazırlık maçında böyle. Biz 50 kere yabancı hakem istedik yine Türk hakem gönderiyorlar" sözlerinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, mücadelenin hakemi Burak Şeker'den özür dilediğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hakemin hatalı kararıyla gol yedik. Faul yoktu, herkes gördü. Bir anda faul çalınca istemedik şeyler konuşabiliyoruz. Burak Hoca ile maçtan sonra konuştuk, kendisinden özür diledim. Çok sevdiğim bir insan. Bizim de yanlışlarımız olabiliyor. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bir sıkıntımız yok. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Gayet normal ve insancıl tepkiler. Hazırlık maçlarında da bunları yaşayabiliyorsunuz. Daha iyi yönetmelerini bekliyoruz. İkinci yarıda daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sertlik sebebiyle sakatlıklar oluyor ama hazırlık maçı da olsa o yüzden hakemlerin performansı önem kazanıyor."

"BUNLARIN GALATASARAY'I KARIŞTIRMAK İÇİN KULLANILMASI BİZİ ÜZÜYOR"

Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında yorumlarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Arjantin'de de magazin ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek saçma oluyor. Oyuncumuzun sakatlığı var. Eğer doktorumuzun ve bizim gözlerimiz kör değilse oyuncumuzun sakatlandığını hepimiz gördük. Icardi gelip çalışmalara başlayacak. İnşallah 1-2 hafta içinde takım antrenmanlarına başlayacaktır. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli ve düzgün bir insan olduğunu her seferinde hatırlatıyoruz ama bu tür şeyler çıkıyor. Bunların Galatasaray'ı karıştırmak için kullanılması bizi üzüyor. Doğru doğrudur, saklayacak değiliz. Oyuncuma güveniyorum ve yanındayım. Geldikten sonra en iyi şekilde onu hazırlayacağız" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya Serhan TÜRK

2022-12-16 21:33:02



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