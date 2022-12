Bakan Çavuşoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kumluca'yı ziyaret etti

Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesini ziyaret etti. Çavuşoğlu, "Esnafımıza, iş yerleri ve evi zarar gören kişilere gerekli ön ödemelerde yapıldı ama bunlar daha başlangıç. Araç ve diğer hasar gören motosiklet gibi vs. tüm vatandaşlarımızın tespitleri yapılıyor. Tabii çiftçilerimizi de ihmal etmiyoruz. Bu bölgede özellikle seracılık ve narenciye üretimi ağırlıkta. Birçok yerde vatandaşlarımızın bahçeleri, seraları zarar gördü. 3 ilçemizde 13 bin dekar tarım alanımız zarar gördü" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Aralık Pazartesi gecesi sel felaketinin meydana geldiği Kumluca ilçesine geldi. İlk olarak Kumluca Kaymakamlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgi alan Çavuşoğlu, ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, esnaf ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinin ardından devletin bütün kurumlarıyla bölgede çalışmaya başladığını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bölgeye hızla geldiğini aktardı.

'ÖN ÖDEMELER YAPILDI AMA BU DAHA BİR BAŞLANGIÇ'

Türkiye'nin başka bölgelerinden de destek geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini ve kriz merkezinden son bilgileri aldığını söyledi. Devletin vatandaşlara gerekli ilk ödemeleri yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Esnafımıza, iş yerleri ve evi zarar gören kişilere gerekli ön ödemelerde yapıldı ama bunlar daha başlangıç. Araç ve diğer hasar gören motosiklet gibi vs. tüm vatandaşlarımızın tespitleri yapılıyor. Tabii çiftçilerimizi de ihmal etmiyoruz. Bu bölgede özellikle seracılık ve narenciye üretimi ağırlıkta. Birçok yerde vatandaşlarımızın bahçeleri, seraları zarar gördü. 3 ilçemizde 13 bin dekar tarım alanımız zarar gördü. Bazı tarım bölgelerinde halen sular yeni çekiliyor. İlk tespitler yerinde yapıldı. Bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığımız tespitler yapıyor bir yandan da TARSİM sigortası çerçevesinde arkadaşlarımız sahada gerekli tespitleri yapmaya devam ediyor. Bugün sahada 40 civarında ekspertiz var TARSİM'e ait. Tespitler yapıldıktan sonra da çiftçilerimize de gerekli destekleri vereceğiz. Sonuçta bir afet oldu ama devletimiz başından beri milletimizin hizmetinde. Nasıl orman yangınında vatandaşlarımıza daha sonra yapılan tüm hizmetleri takip ettiysek tüm arkadaşlarımızla bunun takibini de yapacağız. Bu vesileyle tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.

'DEVLETİMİZ BELKİ İLE HAREKET ETMEZ'

Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin sorusuna, "Devletimiz belki ile hareket etmez. Ön ödemeler yapıldı ama çiftçilerimizle ilgili bir tarafta sigortanın ödemesi gereken miktarlar var diğer tarafta ise diğer afetlerde olduğu gibi devletimizin valiliğimize göndereceği ve buradan çiftçilerimize dağıtılacak miktarlar var. Şu anda hasar tespitleri yapılıyor. Devletimiz hiçbir zaman bu tür afetlerden sonra çiftçimiz olsun, esnafımız, vatandaşımız olsun yalnız bırakmamıştır. Şu anda tespitler yapılırken, afet bölgesi ilan edildi biliyorsunuz. Çiftçilerimiz, esnafımızın devletimize olan vergi dahil her türlü borçları ertelendiği gibi tabi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz de gerekli ertelemeleri yapıyorlar. Yani burada ayrım yapmaksızın her bir zarar gören vatandaşımıza destek vermek bizim görevimizdir. Yani `belki' ve varsayımlarla konuşmak doğru olmaz. Zaten ilk günden ön ödemeleri de başlattık. Çiftçilerimizle ilgili de yakında gerekli ödemeleri yapacağız" diye cevap verdi.

'TERÖR YAPILANMALARINI ÜLKEMİZDEN VE BÖLGEMİZDEN TEMİZLEMEK İÇİN KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Diyarbakır'da polise yönelik terör saldırısı konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Çok şükür bir can kaybı yok. Sabahın ilk saatlerinde 5 civarında İçişleri Bakanımızın paylaşımı ile öğrenmiş olduk. Geçmiş olsun dileklerimizi hem yaralanan kardeşlerimize hem de tüm güvenlik güçlerimize iletmek istiyorum. Bu vesileyle terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi gerek Türkiye içinde gerekse sınırımızın ötesindeki terör yapılanmalarına karşı da gerekli her türlü tedbiri alacağız ve onları ülkemizden ve bölgemizden temizlemek için kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüğü 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'la da ayaküstü sohbet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ramazan SARIKAYALI

