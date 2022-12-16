Bakan Çavuşoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kumluca'yı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Çavuşoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kumluca'yı ziyaret etti

DHA

Bakan Çavuşoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kumluca'yı ziyaret etti


Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesini ziyaret etti. Çavuşoğlu, "Esnafımıza, iş yerleri ve evi zarar gören kişilere gerekli ön ödemelerde yapıldı ama bunlar daha başlangıç. Araç ve diğer hasar gören motosiklet gibi vs. tüm vatandaşlarımızın tespitleri yapılıyor. Tabii çiftçilerimizi de ihmal etmiyoruz. Bu bölgede özellikle seracılık ve narenciye üretimi ağırlıkta. Birçok yerde vatandaşlarımızın bahçeleri, seraları zarar gördü. 3 ilçemizde 13 bin dekar tarım alanımız zarar gördü" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Aralık Pazartesi gecesi sel felaketinin meydana geldiği Kumluca ilçesine geldi. İlk olarak Kumluca Kaymakamlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgi alan Çavuşoğlu, ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, esnaf ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinin ardından devletin bütün kurumlarıyla bölgede çalışmaya başladığını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bölgeye hızla geldiğini aktardı.
'ÖN ÖDEMELER YAPILDI AMA BU DAHA BİR BAŞLANGIÇ'
Türkiye'nin başka bölgelerinden de destek geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini ve kriz merkezinden son bilgileri aldığını söyledi. Devletin vatandaşlara gerekli ilk ödemeleri yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Esnafımıza, iş yerleri ve evi zarar gören kişilere gerekli ön ödemelerde yapıldı ama bunlar daha başlangıç. Araç ve diğer hasar gören motosiklet gibi vs. tüm vatandaşlarımızın tespitleri yapılıyor. Tabii çiftçilerimizi de ihmal etmiyoruz. Bu bölgede özellikle seracılık ve narenciye üretimi ağırlıkta. Birçok yerde vatandaşlarımızın bahçeleri, seraları zarar gördü. 3 ilçemizde 13 bin dekar tarım alanımız zarar gördü. Bazı tarım bölgelerinde halen sular yeni çekiliyor. İlk tespitler yerinde yapıldı. Bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığımız tespitler yapıyor bir yandan da TARSİM sigortası çerçevesinde arkadaşlarımız sahada gerekli tespitleri yapmaya devam ediyor. Bugün sahada 40 civarında ekspertiz var TARSİM'e ait. Tespitler yapıldıktan sonra da çiftçilerimize de gerekli destekleri vereceğiz. Sonuçta bir afet oldu ama devletimiz başından beri milletimizin hizmetinde. Nasıl orman yangınında vatandaşlarımıza daha sonra yapılan tüm hizmetleri takip ettiysek tüm arkadaşlarımızla bunun takibini de yapacağız. Bu vesileyle tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.
'DEVLETİMİZ BELKİ İLE HAREKET ETMEZ'
Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin sorusuna, "Devletimiz belki ile hareket etmez. Ön ödemeler yapıldı ama çiftçilerimizle ilgili bir tarafta sigortanın ödemesi gereken miktarlar var diğer tarafta ise diğer afetlerde olduğu gibi devletimizin valiliğimize göndereceği ve buradan çiftçilerimize dağıtılacak miktarlar var. Şu anda hasar tespitleri yapılıyor. Devletimiz hiçbir zaman bu tür afetlerden sonra çiftçimiz olsun, esnafımız, vatandaşımız olsun yalnız bırakmamıştır. Şu anda tespitler yapılırken, afet bölgesi ilan edildi biliyorsunuz. Çiftçilerimiz, esnafımızın devletimize olan vergi dahil her türlü borçları ertelendiği gibi tabi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz de gerekli ertelemeleri yapıyorlar. Yani burada ayrım yapmaksızın her bir zarar gören vatandaşımıza destek vermek bizim görevimizdir. Yani `belki' ve varsayımlarla konuşmak doğru olmaz. Zaten ilk günden ön ödemeleri de başlattık. Çiftçilerimizle ilgili de yakında gerekli ödemeleri yapacağız" diye cevap verdi.
'TERÖR YAPILANMALARINI ÜLKEMİZDEN VE BÖLGEMİZDEN TEMİZLEMEK İÇİN KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'
Diyarbakır'da polise yönelik terör saldırısı konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Çok şükür bir can kaybı yok. Sabahın ilk saatlerinde 5 civarında İçişleri Bakanımızın paylaşımı ile öğrenmiş olduk. Geçmiş olsun dileklerimizi hem yaralanan kardeşlerimize hem de tüm güvenlik güçlerimize iletmek istiyorum. Bu vesileyle terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi gerek Türkiye içinde gerekse sınırımızın ötesindeki terör yapılanmalarına karşı da gerekli her türlü tedbiri alacağız ve onları ülkemizden ve bölgemizden temizlemek için kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüğü 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'la da ayaküstü sohbet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ramazan SARIKAYALI
2022-12-16 21:53:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Okan Buruk: Hedefimiz ligde şampiyon olmak ve Türkiye Kupası&#039;nı kazanmak (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Okan Buruk: Hedefimiz ligde şampiyon ...
Okan Buruk: Hedefimiz ligde şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak
YEREL HABERLER Okan Buruk: Hedefimiz ligde şampiyon olmak ve Türkiye ...
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı ...
Galatasaray-Toulouse maçının ardından
YEREL HABERLER Galatasaray-Toulouse maçının ardından
Galatasaray-Toulouse maçının ardından
YEREL HABERLER Galatasaray-Toulouse maçının ardından
TESK Başkanı Palandöken, Kumluca'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TESK Başkanı Palandöken, Kumluca'da incelemelerde ...
Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
Antalya'da balkondan düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da balkondan düşen kişi öldü
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 ...
Galatasaray, hazırlık maçında Toulouse´u mağlup etti
YEREL HABERLER Galatasaray, hazırlık maçında Toulouse´u mağlup etti
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
Bakan Çavuşoğlu, Kumluca'da incelemede bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Kumluca'da incelemede bulundu:
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" ...
(Görüntülü)İSPANYOL TOP MODEL KİMBERLY, ANTALYA&#039;DA PODYUMA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)İSPANYOL TOP MODEL KİMBERLY, ...
(Görüntülü)PASAPORT VİZESİ BİTEN FİNLANDİYALI, POLİSİ GÖRÜNCE APARTIN ÇATISINA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)PASAPORT VİZESİ BİTEN FİNLANDİYALI, POLİSİ ...
(Görüntülü)ANTALYA&#039;DA ÇİFT BAŞLI KAPLUMBAĞA YAVRUSU GÖRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DA ÇİFT BAŞLI KAPLUMBAĞA ...
İspanyol model Cindy Kimberly, Antalya'da podyuma çıktı
YEREL HABERLER İspanyol model Cindy Kimberly, Antalya'da podyuma ...
Antalya'da çift başlı kaplumbağa yavrusu görüldü
YEREL HABERLER Antalya'da çift başlı kaplumbağa yavrusu görüldü
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
YEREL HABERLER Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu ...
Pasaport vizesi biten Finlandiyalı, polisi görünce apartın çatısına çıktı
YEREL HABERLER Pasaport vizesi biten Finlandiyalı, polisi görünce ...
(Görüntülü)Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası ...
Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.