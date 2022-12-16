Hatayspor, hazırlık maçında Lazio´ya 5-2 kaybetti

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Mithat ABAKAN / ANTALYA, (DHA) Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada Antalya´da kamp yapan İtalya Serie A takımlarından Lazio, hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor´u 5-2 mağlup etti.

Manavgat Emirhan Spor Kompleksi´nde oynanan mücadelede 34´üncü dakikada Laziolu Vecino, takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından yapılan santra vuruşuyla hızlı bir şekilde rakip alana geçen Hatayspor´da El Kaabi, 35´inci dakikada düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımı adına beraberliği sağladı: 1-1. 37´nci dakikada Hatayspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde, maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken Immobile atışı gole çevirip skoru 2-1´e getirdi. Karşılaşmanın 40´ıncı dakikasında gelişen Lazio atağında topu önünde bulan Pedro ceza sahsının içinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve ilk yarı İtalya temsilcisinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Hatayspor, 48´inci dakikada geliştirdiği atakta Ze Luis topu filelere göndererek skoru 3-2´ye taşırken, Lazio 64´üncü dakikada penaltıdan Zaccagni ve 75´inci dakikada Luka Romero ile 2 gol daha bularak karşılaşmayı 5-2 kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılaşmadan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Antalya Mithat Abakan

2022-12-16 22:06:16



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